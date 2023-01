Gastro-Händler Transgourmet plant Großmarkt in Wien

Der Gastronomiegroßhändler Transgourmet Österreich mit Hauptsitz in Traun plant die Errichtung eines Gastro-Großmarktes im Westen Wiens.

Unmittelbar in Auhof an der Westeinfahrt, dort wo einst eine Raststätte und eine Tankstelle zu finden waren, soll ein Logistikstandort mit einer Gebäudefläche von mehr als 21.000 Quadratmeter entstehen.

Manfred Hayböck, der Geschäftsführer von Transgourmet Österreich, hofft auf eine Eröffnung 2026. Wie Hayböck im Gespräch mit Journalisten ausführte, würde es sich um den dritten Standort im Großraum Wien handeln.

In der Donaustadt sowie in Brunn am Gebirge gibt es bereits Niederlassungen. Diese würden aus allen Nähten platzen, berichtete Hayböck. Vom Westen der Stadt aus sollen vor allem Gastronomiebetriebe beliefert bzw. versorgt werden. Geplant ist, Abholung und Zustellung anzubieten.

Transgourmet, eine Tochter des Schweizer Handelsunternehmens Coop, hat bereits einen Baurechtsvertrag abgeschlossen. Man hofft auf einen Baustart im Jahr 2024, wie Hayböck erläuterte. Zur Investitionssumme wurde zumindest verraten, dass sie im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegt. Geschaffen werden laut dem Geschäftsführer auch 250 Arbeitsplätze.

Transgourmet sieht sich als „Allround-Partner der Gastronomie“, man sei Europas zweitgrößtes Unternehmen im Abhol- und Belieferungsgroßhandel. Für das Jahr 2020 wird ein Umsatz von 457 Millionen Euro angegeben.