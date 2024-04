Geld vor Ort abheben ist out: Der Bankschalter hat ausgedient

Gefühlt konnte man es erahnen, doch die Zahlen, wie sehr der Bankschalter als Auszahlungsstätte ausgedient hat, sind dann doch massiv.

Nur mehr 0,3 Prozent aller Finanztransaktionen werden bei etwa bei der Hypo OÖ auf diesem Wege abgewickelt, einen gleichen Wert nennt man bei der Sparkasse OÖ auf VOLKSBLATT-Anfrage. Auch bei der RLB OÖ liegt der Anteil nur mehr bei 0,25 Prozent.

Persönlicher Kontakt bleibt

„So sehr wir als Sparkasse OÖ auf Digitalisierung und Vereinfachung der täglichen Geldgeschäfte setzen, so überzeugt sind wir gleichzeitig, dass der persönliche Kontakt das Um und Auf einer guten Geschäftsbeziehung ist. Unsere Kund:innen können wählen, wie sie mit uns in Kontakt treten möchten: telefonisch, per Video, persönlich in unseren Filialen oder über unser Internetbanking George“, betont abwe Manuel Molnar, Vorstandsdirektor CSO der Sparkasse OÖ, weiterhin für privaten Kontakt zur Verfügung zu stehen.

Bei der Hypo unterstreicht man den Trend aber auch Richtung online: So entfielen rund drei Viertel (73,2 Prozent) der neu abgeschlossenen Sparprodukte im vergangenen Jahr auf Online-Sparformen.

Und auch die Anzahl der Konsumkredite, die digital abgeschlossen werden, stieg im Vorjahresvergleich um 75,4 Prozent.

Von Christoph Steiner