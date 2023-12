Gemeinden geben grünes Licht für Windpark Kobernaußerwald

Die Bauarbeiten für das größte Windparkprojekt Oberösterreichs können starten. Fünf Gemeinden haben grünes Licht für den Bau des Windparks Kobernaußerwald mit bis zu 19 Rädern gegeben. Die Windenergieanlagen können ab 2028 pro Jahr 250 Gigawattstunden (GWh) Strom erzeugen und damit den Strombedarf von zehn Prozent der oberösterreichischen Haushalte zur Verfügung stellen.

Leistung verdreifacht

Mit dem Park, der von einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) aus Energie AG, Österreichische Bundesforste AG und EWS Consulting GmbH entwickelt wird, wird im Endausbau die derzeitige Stromerzeugung aus Wind in OÖ verdreifacht. Nächster Schritt sind die UVP-Prüfungen für den Windparkausbau. Man setze gemeinsam mit den Projektpartnern „ein klares Zeichen in Richtung mehr Nachhaltigkeit“, sagte Energie AG-Chef Leonhard Schitter gestern in einer Aussendung. Die Energie AG leiste auf diese Weise einen aktiven Beitrag für eine fossilfreie Zukunft. Schitter: „Wir wollen unseren Kindern und zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen und unsere Energiezukunft auf sichere und nachhaltige Beine stellen.“

Lesen Sie auch

„Wichtiges Signal“

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts- und Energielandesrat Markus Achleitner ist die Zustimmung aller fünf Standortgemeinden (Munderfing, Lengau, St. Johann am Walde, Maria Schmolln und Schalchen) zum Ausbau des Windparks Kobernaußerwald ein ebenso wichtiges wie erfreuliches Signal. „Unser Landes-Energieversorger Energie AG OÖ unterstreicht damit einmal mehr die zentrale Rolle, die ihm bei der Umsetzung der Energiewende in Oberösterreich zukommt“, heben Stelzer und Achleitner hervor. Bereits in der in der ersten Hälfte 2024 kann der Windpark Kobernaußerwald zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht werden.

Bekenntnis zur Windkraft

Man bekenne sich ganz klar zum Ausbau der Windkraft in OÖ – „überall dort, wo ausreichend Winddargebot herrscht und Projekte genehmigungsfähig sind, sollen Windkraftanlagen errichtet werden, so wie auch jetzt beim Ausbau des Windparks Kobernaußerwald“, so Stelzer und Achleitner. kl