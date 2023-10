Generika-Hersteller Sandoz bei Börsengang 11 Mrd Dollar wert

Der Schweizer Generika-Hersteller Sandoz ist bei seinem Börsendebüt am Mittwoch mit rund 11 Mrd. Dollar (10,5 Mrd. Euro) bewertet worden. Die Aktien des vom Pharmakonzern Novartis abgespaltenen Unternehmens starteten mit 24 Franken (24,85 Euro) in den Handel an der Schweizer Börse SIX. Sandoz betreibt unter anderem einen großen Produktionsstandort in Kundl (Bezirk Kufstein).

Der gemessen am Bruttoumsatz weltgrößte Anbieter von Arzneien mit abgelaufenem Patentschutz ist damit der größte Neuzugang am Parkett in Zürich seit 2019. Damals brachte es der ebenfalls von Novartis abgespaltene schweizerisch-amerikanische Augenheilkunde-Konzern Alcon bei seinem Debüt auf 28 Mrd. Dollar.

Der Börsenwert liegt indes am unteren Ende der von Analysten veranschlagten Bandbreite. Die Schätzung basierend auf der Bewertung von Konkurrenten wie der israelischen Teva, dem US-Konzern Viatris und der indischen Sun Pharmaceuticals lagen mit 11 bis 26 Mrd. Dollar allerdings weit auseinander, im Schnitt waren es rund 20 Milliarden.