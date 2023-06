Genug Holz vorhanden: Es wächst mehr nach, als verbraucht wird

In Oberösterreich muss man sich keine Sorgen machen, dass das Holz so schnell ausgehen könnte. Die Nutzung des Rohstoffs liegt unter der Menge des Holzzuwachses. Alle acht Sekunden wächst ein Kubikmeter Holz in Oberösterreichs Wäldern nach.

Dass dies so bleibt, darauf achten die heimischen Waldbesitzer auch bei der Bewirtschaftung. Denn einerseits ist der Wald extrem wichtig für das Klima – in einem Kubikmeter Holz sind rund 250 Kilogramm reiner Kohlenstoff enthalten, wofür der Atmosphäre beim Wachstum rund eine Tonne CO2 entzogen wird –, andererseits ist er auch „Erstbetroffener“ des Klimawandels samt den höheren Temperaturen.

Daher wird auf mehr Vielfalt in den Wäldern gesetzt, aber es werden auch neue Baumarten ausprobiert, die bisher in südlicheren Gefilden zuhause waren. „Vor kurzem wurden beispielsweise Versuchsflächen mit Zedern angelegt, eine Baumart die bislang im Mittelmeer-Raum Richtung Türkei, Syrien, beheimatet war“, so LK-OÖ-Präsident Franz Waldenberger.

Der heimische Wald ist als Wirtschaftsgut auch Devisenbringer. „Die Unternehmen der Forst- und Holzwirtschaft erwirtschaften eine direkte Bruttowertschöpfung von 11,3 Milliarden Euro, der Anteil Oberösterreichs beträgt rund 16 Prozent. Aus der Economica-Studie geht weiters hervor, dass auf der Wertschöpfungskette 300.000 österreichische Arbeitsplätze fußen bzw. jeder 15. heimische Job auf die Forst- und Holzwirtschaft zurückzuführen ist“, erläutert Ferdinand Reisecker, Vorsitzender der Fachvertretung der Holzindustrie OÖ.

Dennoch sei es wichtig, dass noch mehr auf Holzbauweise gesetzt wird, hier sei auch die Politik in der Verantwortung, so die Branchenvertreter.