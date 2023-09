Genusslandstraße: OÖ präsentiert sich als Land der Spezialitäten

Zum neunten Mal haben das Genussland Oberösterreich und der Linzer City Ring nach Linz geladen, um die oö. Esskultur zu entdecken und zu erleben.

Am 15. und 16. September 2023 verwandelt sich die Linzer Landstraße zu einem Genuss-Hotspot. Allein dort präsentieren über 60 Aussteller ihre Produkte.

„Land der Vielfalt“

„Oberösterreich ist ein Land der Vielfalt – und diese Vielfalt spiegelt sich in diesen Tagen in den oberösterreichischen Spezialitäten wieder, die die Landstraße in eine Genussstraße verwandeln“, so Agrar-LR Michaela Langer-Weninger.

Die Palette ist breit: Klassische Spezialitäten wie Leberkäse, Speck, Joghurt und Bauernkrapfen gibt es ebenso wie Innovationen wie Safrannudeln mit Mühlviertler Safran (Schönauer).

Was auch bei LH Thomas Stelzer für Begeisterung sorgt: „Wir wollen mit dieser Genusslandstraße darauf hinweisen, wieviel Kraft in unserer Landwirtschaft steckt.“ Weiters dabei: Bürgermeister Klaus Luger, der Vizepräsident der WKOÖ, Leo Jindrak und der Linzer Stadtrat Dietmar Prammer.