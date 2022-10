Österreichs Gießereiindustrie kämpft mit Energiekosten und Abwanderung

Die österreichische Gießereiindustrie steht vor schweren Zeiten: Immer mehr Betriebe der 40 Mitglieder umfassenden Branche stöhnen unter hohen Energiekosten sowie zunehmendem Druck aus der Autoindustrie — der wichtigsten Kundengruppe.

Als personalintensive Branche sei man von Corona-Krise, Ukrainekrieg und Lieferkettenproblematik stark betroffen, so Branchensprecher Adolf Kerbl im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Lesen Sie auch

Autohersteller ändern, weil Teile fehlen, immer wieder kurzfristig ihre Abrufe, was die Zulieferer gehörig ins Schwitzen bringt. Die Branche, die zuletzt rund 1,6 Milliarden Euro umsetzte, erwirtschaftet rund 70-80 Prozent des Umsatzes mit der Autoindustrie.

Energiepreise um das vier- bis fünffache höher

Erzeugt werden unter anderem Motorengehäuse, Ölpumpen, Alufelgen usw. Unter den Kunden befinden sich viele deutsche Automarken. Kerbl: „Zu der Kurzfristigkeit bei den Abrufen kommt noch eine Vervier- bis Verfünfachung der Energiekosten, was für immer mehr unserer Betriebe ‚Produzieren auf Verlust‘ bedeutet.“

Dass die Branche auf Sicht fahre, sei „weit übertrieben“. Kerbl: „Wir fahren auf ‚Morgen‘“. Gießereibetriebe, die fixe Abnahmepreise mit Autoherstellern vereinbart haben, seien am schwersten dran.

Kerbl: „Die versuchen jetzt, diese Liefervereinbarungen aufzukündigen.“ Andere — auch namhafte — würden in die Verlustzone rutschen. Er sieht eine bedrohliche Entwicklung als Folge: „Vor allem internationale Gießereikonzerne mit Niederlassungen in Österreich wandern ab und verlagern die Produktion in andere Länder — vor allem im Osten.“ Zum Teil sei das schon geschehen, so der Branchensprecher. Namen wolle er keine nennen.

Keine Prognose möglich

Eine Umsatzprognose für die Gießereiindustrie für 2022 sei angesichts des schwierigen Umfelds unmöglich. Kerbl: „Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht.“ Auch bevorstehende (hohe) Lohnabschlüsse würden die Branche zusätzlich belasten.

Dass Klimaschutzmaßnahmen den Gießern zusetzen, befürchtet er hingegen nicht. Kerbl: „Wir sind eine umweltfreundliche Branche, denn wir schmelzen recycelte Metalle ein und sorgen so für eine sinnvolle Wiederverwertung.“

Von Karl Leitner