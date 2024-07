Glencore förderte im ersten Halbjahr weniger Kohle

Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore hat im ersten Halbjahr bei den meisten Rohstoffgruppen geringere Fördermengen verbucht, die Jahresprognose wird aber bestätigt.

In der kommenden Woche (erste Augustwoche, Anm.) will der Rohstoffhändler und Bergbaukonzern zudem informieren, wie es strategisch mit dem Kohlegeschäft weitergehen soll. Im ersten Halbjahr 2024 sank die Kohleförderung um sieben Prozent auf 47 Millionen Tonnen.

Das ist laut Mitteilung vom Dienstag, den 30. Juli, vor allem auf allmähliche Auswirkungen durch geplante Minenschließungen, vorübergehende Einschränkungen in Australien sowie Beschränkungen im Schienenverkehr in Südafrika zurückzuführen.

Beim Kupfer verbuchte Glencore einen Rückgang der Produktion um fünf Prozent auf 462.600 Tonnen. Rückgänge wurden auch bei Zink (minus vier Prozent auf 417.200 Tonnen), Nickel (minus fünf Prozent auf 44.200 Tonnen) und Kobalt (minus 27 Prozent auf 15.900 Tonnen) verzeichnet.

Während Silber ebenfalls rückläufig war (minus drei Prozent auf 9,1 Millionen Unzen), lag die Förderung von Gold mit 369.000 Unzen auf dem Vorjahresniveau. Einen leichten Anstieg um ein Prozent verzeichnete Blei auf 87.900 Tonnen.

Laut Glencore sollte die Produktion im zweiten Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr aufholen. Für das Gesamtjahr wird entsprechend weiterhin mit einer Kohleförderung von 98 Millionen Tonnen bis 106 Millionen Tonnen gerechnet. Für Kupfer geht Glencore von einer Produktion innerhalb der Bandbreite von 950.000 bis 1,01 Millionen Tonnen aus.

Anfang Juli hatte der Schweizer Rohstoffkonzern in Kanada grünes Licht für die Milliardenübernahme der Mehrheit am Teck-Kohlegeschäft erhalten. Nach der Übernahme der Teck-Tochtergesellschaft Elk Valley Resources (EVR) in Vancouver sei man weiter im Austausch mit den Aktionären, um deren Meinung zur möglichen Abspaltung des Kohle- und Kohlenstoffstahlgeschäfts abzuholen, so Glencore am 30. Juli.

Ergebnisse und Entscheide dazu würden voraussichtlich gemeinsam mit den Halbjahresergebnissen nächste Woche verkündet.

Glencore zahlt rund 6,9 Milliarden US-Dollar (6,4 Milliarden Euro) für eine 77-Prozent-Beteiligung am Kohlegeschäft von Teck. Der Abschluss des Deals wird gemäß früheren Angaben im dritten Quartal 2024 erwartet.

Dem Deal war ein langer Kampf zwischen Teck und Glencore vorausgegangen: Ursprünglich wollte Glencore das Unternehmen ganz übernehmen und dann das kombinierte Kohlegeschäft abspalten. Gegen diese Pläne hatte sich Teck aber gewehrt.