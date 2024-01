Greiner Packaging heimste zwei WorldStar Awards ein

Das Jahr 2024 startet mit einem doppelten Erfolg für Greiner Packaging: Das Unternehmen mit Zentrale in Kremsmünster darf sich in diesem Jahr über zwei WorldStar Awards freuen darf; einerseits für seinen Karton-Kunststoffbecher K3 r100 sowie für das nachhaltigkeitsfokussierte Redesign einer Joghurt-Verpackung.

„Wir durften uns in den vergangenen Jahren bereits über einige WorldStar Awards freuen. Zwei Awards in einem Jahr zu erhalten ist jedoch etwas ganz Besonderes und unterstreicht, dass wir an all unseren Standorten gemeinsam mit unseren Kunden daran arbeiten, innovative Verpackungen im Sinne der Nachhaltigkeit zu entwickeln. Und genau mit diesem Anspruch gehen wir auch in das bevorstehende Geschäftsjahr“, kommentiert Beatrix Praeceptor, CEO von Greiner Packaging, die doppelte Auszeichnung.

Insgesamt 435 Verpackungen aus 41 Ländern wurden von den Unternehmen aus aller Welt eingereicht. Der WorldStar Award, ein Preis der World Packaging Organisation, wird seit 1970 vergeben.

Um für eine Einreichung qualifiziert zu sein, müssen die Verpackungen bereits auf regionaler oder nationaler Ebene einen Verpackungspreis für sich entschieden haben.