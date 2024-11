Greiner steigt bei nachhaltigem Start-up Movopack ein

Greiner Innoventures beteiligt sich am nachhaltigen Start-up Movopack. Das gab das Industrieunternehmen mit Sitz in Kremsmünster in einer Aussendung bekannt.

Im Zuge von eigenen Recherchen stieß das Team von Greiner Innoventures dieses Start-up aus Italien. Mit einer Investition im mittleren sechsstelligen Bereich will Greiner dem Start-up zu weiterem Wachstum verhelfen.

Lesen Sie auch

„Mit der Investition in Movopack verfolgen wir bei Greiner Innoventures unsere Strategie, nachhaltige Innovationen in der Verpackungsindustrie voranzutreiben. Movopack ist ein vielversprechendes Start-up, das sich auf wiederverwendbare Verpackungslösungen spezialisiert hat. Diese Ausrichtung passt perfekt zu unserem Fokus auf kreislauffähige Geschäftsmodelle“, erklärt Roland Riepl, Geschäftsführer von Greiner Innoventures.

Das Besondere an Movopack: Die Verpackungen enthalten ein vorgefertigtes Rücksende-Etikett und können nach dem Herausnehmen der Ware über den Briefkasten retourniert werden.

Damit geht die Verpackung zurück an Movopack, wo sie desinfiziert, und für die Wiederverwendung aufbereitet werden kann. Die Produkte von Movopack bestehen aus rPET und gewebtem recyceltem Polypropylen (PP) und können bis zu zwanzig Mal wiederverwendet werden.

„Das Gründer-Team von Movopack hat uns mit seiner hohen Umsetzungskompetenz und klarem Kundenfokus überzeugt. Das Team versteht sehr gut, was den Kunden in der Branche wichtig ist und wie man ein sogenanntes Reusable Closed-Loop Verpackungskonzept effizient und nachhaltig aufsetzt“, führt Lukas Seemann, Senior Investment Manager bei Greiner Innoventures, weiter aus.

Für erste gemeinsame Projekte und Ausschreibungen wurde auch die Sparte Greiner Packaging mit ins Boot geholt – als zusätzliche Chance, um die Expertise im Bereich wiederverwendbare Verpackungen gemeinsam weiter auszubauen.

Erst kürzlich ist Movopack der Markteintritt im Vereinigen Königreich gelungen – mit einem Auftrag für die britische Post (Royal Mail). Das Investment durch Greiner Innoventures und zwei weitere Partner (360 Capital und Techstars) war dafür eine wesentliche Starthilfe.

„Wir freuen uns sehr über das Investment durch Greiner Innoventures und zwei weitere Partner, da es uns ermöglicht, am britischen Markt Fuß zu fassen – noch dazu zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen so hoch ist wie nie zuvor. Unser langfristiges Ziel ist es, Nachhaltigkeit nicht nur zu einer Option, sondern zu einem Standard im E-Commerce zu machen. Mit einem starken Partner wie Greiner Innoventures wollen wir unsere Expertise auf dem Weg dorthin weiter ausbauen“, erklärt Tomaso Torriani, CEO und Mitgründer von Movopack.