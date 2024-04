Große Auszeichnung zum 40er von Hargassner

Begonnen hatte alles 1984 mit einem Versprechen des Biomasse-Pioniers Anton Hargassner sen. an seine Frau Elisabeth: „Ich bau‘ dir eine Heizung, bei der du nie wieder nachlegen musst“, sagte er sinngemäß. Der Rest ist oberösterreichische Wirtschaftsgeschichte.

„Das hieß: Es musste eine automatische Befüllung für den Heizkessel entwickelt werden. Die erste Hackschnitzelanlage ging dann 1984 in Betrieb“, erzählte Sohn Markus Hargassner.

Den Weg zum Global Player prägte herausfordernde Pionierarbeit: 1998 folgten erste Pelletheizkessel und 2011 die Stückholzkessel. Die automatischen Heizungen haben sich zu hochmodernen, smart gesteuerten Anlagen weiterentwickelt.

Längst befindet sich der Biomasse-Spezialist aber auf dem Weg hin zum Komplettanbieter für erneuerbare Wärme. Mit den Säulen: Biomasse, thermische Solarkollektoren (seit drei Jahren) und ab heuer auch Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Nun zählt das Unternehmen Hargassner rund 185.000 Kunden, es ist in 43 Ländern vertreten, beschäftigt 1250 Mitarbeiter und die Export- rate beträgt 75 Prozent. Anfang April fand nun das Geburtstagsfest mit mehr als 500 geladenen Gästen am Firmenstammsitz in Weng im Innkreis statt.

Der Festakt wurde im sich derzeit noch im Bau befindlichen 32.000 Quadratmeter großen Service-Center abgehalten, moderiert wurde dieser vom oberösterreichischen Skisprung-Idol und ORF-Experten Andreas Goldberger.

Wobei es für die Gastgeber auch zu einer besonderen Ehre kam. Landeshauptmann Thomas Stelzer überraschte die Heizungspioniere und verlieh Anton Hargassner sen. und Elisabeth Hargassner das Verdienstzeichen des Landes OÖ in Gold, womit das herausragende Lebenswerk der beiden Biomasse-Pioniere und ihr Wirken für die Menschen, die Region und die Energiewende mit der höchsten Auszeichnung, die das Land zu vergeben hat, gewürdigt wurde. Sichtlich bewegt nahmen die Hargassners die Ehrung entgegen.

„Oberösterreich ist das Land der Wirtschaft, der Arbeit und der Innovation – genau das verkörpert die Firma Hargassner. Hier wurden und werden Visionen Realität. Dieser Pionier- und Umsetzungsgeist ist inspirierend und ein Beispiel dafür, was Oberösterreich so stark und erfolgreich macht“, betonte Stelzer.