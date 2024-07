„Grüne“ Institution am Linzer Südbahnhofmarkt

Ob am Südbahnhofmarkt oder am Hauptplatz – seit nunmehr 50 Jahren ist Manfred Fleschler auf den Linzer Genussmärkten im Einsatz.

Er kann sich noch gut daran erinnern, als er in den Sommerferien mit acht Jahren das erste Mal am Südbahnhofmarkt war, um dort Pflanzen und Blumen zu verkaufen.

Beim Gärtner mit Leib und Seele erhält die Kundschaft viele Tipps und Tricks für verschiedenste Grünpflanzen. „Wir danken Manfred Fleschler für seine langjährige Treue. Immerhin bereichert er mit seinen Blumen, Kräutern und Tomaten bereits seit 50 Jahren das Angebot unserer Linzer Genussmärkte“, gratuliert Marktreferentin Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer.

In Linz ist Fleschler am Freitag und Samstag am Südbahnhofmarkt sowie am Freitag immer auch am Hauptplatz vertreten.

Die Gärtnerei Fleschler ist seit 1964 als Familienbetrieb in Hörsching ansässig. Das Unternehmen umfasst 1.500 Quadratmeter Glashäuser und ist auf Topfpflanzen, Schnittblumen, Gemüse und Kräuter spezialisiert. Manfred Fleschler verkauft Blumen, Kräuter im Topf und bietet derzeit auch Tomatenspezialitäten an.