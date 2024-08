Halbleiteranbieter Intel streicht 15.000 Stellen

Chiphersteller kündigt massiven Stellenabbau an - Bis zu 125.000 Arbeitsplätze könnten im Konzern wegfallen

Die Intel-Aktie hat am Freitag im Frühhandel an der Wall Street nach der Ankündigung eines massiven Stellenabbaus einen Kurseinbruch um fast 29 Prozent auf 20,51 Dollar erlitten.

Damit rutschten die Titel des Chipherstellers auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2012 ab. Nach Daten des Finanzdatenanbieters Bloomberg ist dies die stärkste Talfahrt für die Aktie seit mehr als 40 Jahren. In diesem Jahr büßte der Intel-Kurs damit bereits knapp 60 Prozent ein.

Wegen der schleppenden Nachfrage nach Prozessoren für klassische Server schlägt Intel einen harten Sparkurs ein. Der US-Chip-Konzern kündigte am Donnerstagabend die Streichung von mehr als 15 Prozent der Stellen an. Durch diese und andere Maßnahmen sollen im kommenden Jahr 10 Mrd. Dollar (9,3 Mrd. Euro) eingespart werden.

Zu Intels Sparprogramm gehört auch, vom vierten Quartal an vorerst keine Dividende mehr zu zahlen. Die Kapitalausgaben sollen nun 20 Prozent niedriger als ursprünglich angepeilt sein.

Im vergangenen Quartal verbuchte Intel einen Verlust von gut 1,6 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von 1,48 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um ein Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar (11,9 Mrd. Euro) und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Intel-Aktie nach den präsentierten Quartalszahlen von 37 auf 32 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf „Neutral“ belassen. Der Halbleiterkonzern habe selbst gemessen an den sehr niedrigen Erwartungen enttäuscht, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bruttomarge sei noch schlechter ausgefallen als befürchtet und die Dividende gestrichen worden. Intel opfere seine Margen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.