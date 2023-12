Handels-KV – 6. Verhandlungsrunde soll Durchbruch bringen

Nach Warnstreiks und Kundgebungen der Gewerkschaft soll nun die sechste Verhandlungsrunde den Durchbruch für einen neuen Handelsangestellten-Kollektivvertrag bringen. Die Verhandlungen starten am Freitag um 15.00 Uhr in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien. Die Gespräche könnten sich laut Beobachtern bis in die späten Abendstunden ziehen. Beim Handels-KV geht es um die Gehälter von 430.000 Angestellten und Lehrlingen.

In der fünften KV-Runde lagen das Angebot der Arbeitgeber und die Forderung der Arbeitnehmer noch deutlich auseinander. Die Wirtschaftskammer bot eine Erhöhung der Gehälter um 8 Prozent, die Gewerkschaft GPA pochte auf ein Gehaltsplus von 9,4 Prozent. Die rollierende Inflation von Oktober 2022 bis September 2023 lag bei 9,2 Prozent.

