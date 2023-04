Heimischer Käse als Exportschlager

Berglandmilch konnte zuletzt in einigen Weltregionen reüssieren

In zehn Sprachen steht beim Werk in Aschbach im Mostviertel das Wort „Willkommen“; beispielsweise auf Spanisch, Griechisch, Englisch, Chinesisch oder Italienisch. Das ist Ausdruck dessen, wie sich das 1600 Mitarbeiter zählende Unternehmen auch als international tätiger Lebensmittelversorger sieht.

Dabei kommt aber immer Österreich zuerst, wie Geschäftsführer Josef Braunshofer im VOLKSBLATT-Gespräch erklärt. „Unser Heimmarkt ist natürlich der wichtigste für uns. Nichtsdestoweniger haben wir uns in einigen Märkten, speziell mit Käseprodukten gut etabliert“, so Braunshofer.

Die wichtigsten Märkte sind, der Reihenfolge nach, Deutschland, Italien und Spanien. In diese fließen rund drei Viertel der Berglandmilchexporte. Die Entwicklung in den Märkten sei dabei stabil bis leicht steigend. Verwerfungen in der Logistik seien beim Export kein Thema mehr.

Erfolge in Nordafrika

Nach China exportiere die Berglandmilch auch, allerdings sei in den vergangenen zwei, drei Jahren – auch infolge der Corona-Krise – die Geschäftsentwicklung nicht so gewesen, wie ursprünglich prognostiziert.

„Der chinesische Markt unterscheidet sich beispielsweise aufgrund der Größe, der Logistik und den dortigen Gegebenheiten recht deutlich vom österreichischen. Zudem merken wir, dass es in China Bestrebungen gibt, bei der Versorgung mit Milchprodukten autark zu werden. Nichtsdestoweniger ist der Markt sehr interessant für uns“, so Braunshofer.

Von einem Engagement in den USA sehe man hingegen ab, die Eintrittshürden – um etwa bei dortigen Supermarktketten gelistet zu werden – seien bewusst hochgehalten; wohl, um Importeure abzuhalten. Exporterfolge könne die Berglandmilch hingegen schon seit mehreren Jahren in Nordafrika verbuchen. „Da reden wir schon von signifikanten Mengen.“

Hohe Güte beim Rohstoff

Punkten könne die Berglandmilch immer mit der Produktqualität beziehungsweise der hohen Qualität des Rohstoffs Milch. „Letztlich müssen wir bei der Lebensmittelproduktion von der Konsumentin – unsere Produkte werden hauptsächlich von Frauen gekauft – ausgehen, die ja eine hohe Güte bei Lebensmitteln will. Und da zeigt sich die Qualität unserer gut 8700 zuliefernden Betriebe, die meist familiengeführt sind und die die Kühe art- und standortgerecht halten und füttern. Das schmeckt man letztlich bei unseren Produkten“, so Braunshofer. Dabei sei die Gentechnikfreiheit bei den Futtermitteln genauso gewährleistet wie deren kurze Transportwege.

Von Oliver Koch