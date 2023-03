Hermann-Neustart

Das VOLKSBLATT hatte es bereits am 6.12.2022 berichtet, dass die Fleischloslinie „Hermann“ im Frühjahr vor einem Re-Start steht, nachdem sie neun Monate zuvor wegen hoher Energiekosten eingestellt wurde.

Am Montag hat die Firma Neuburger via Aussendung mitgeteilt, dass „Hermann“ in Kürze zurückkomme – „und das völlig anders“.

Details sollen am 27. März bekannt gegeben werden. „Hermann“ ist eine vegetarische Linie von Hermann und Thomas Neuburger, die Fleischersatzprodukte aus Kräuterseitlingen herstellt.