Heute ist internationaler Tag der Streuobstwiese

Am 26. April wird heimisches Kulturerbe begangen

Zum vierten Mal gibt es heuer den Internationalen „Tag der Streuobstwiese“ – und diesmal ein besonders erfolgreiches. Wenn das Wetter mitspielt.

So früh wie heuer setzte die Obstbaumblüte in Österreich seit Menschengedenken nicht ein. Rund drei bis vier Wochen zeitiger als im langjährigen Schnitt begannen die Obstbäume zu blühen. Nach den milden Temperaturen im März und Anfang April folgten Kälte und zum Teil auch Frost.

Die Bewirtschafter von Streuobstbeständen hoffen nun, dass die intensive Blüte dadurch nicht allzu sehr geschädigt wurde und der Obstertrag nicht leidet. „Durch diesen Tag erhalten die Streuobstwiesen, deren Bewirtschaftende und die Streuobst-Spezialitäten ihren wohlverdienten Festtag“, so Hans Hartl, Obmann der

ARGE Streuobst Österreich. „Wie überall in Europa geht es auch bei uns in Österreich um Wertschätzung durch Wertschöpfung im Streuobstbau. Oberösterreich ist zweifellos das Streuobstbundesland Nummer Eins in Österreich, betont Rosemarie Ferstl, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich.