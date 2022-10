Höchste Zeit für Gaspreisdeckel

Oberösterreichs Energie-Landesrat Markus Achleitner hat am Freitag bei der Konferenz der Landes-Energiereferenten mit der zuständigen Ministerin Leonore Gewessler in Leoben eindringlich auf die Gefährdung des Industriestandortes Österreich und damit auch Oberösterreich hingewiesen, sollte es zu keiner Deckelung des Gaspreises für die Stromproduktion kommen.

Für Achleitner ist außerdem klar: „Sollte es hier zu keiner EU-weiten Einigung kommen und Länder wie Deutschland Alleingänge setzen, dann muss es hier auch in Österreich zu einer entsprechenden Regelung kommen, damit unsere Betriebe wettbewerbsfähig bleiben“.

Der Landesrat verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass in den USA derzeit die Energiekosten ein Siebtel der Kosten bei uns betragen. „An Energieministerin Gewessler geht das Ersuchen, hier auf Ebene der Energieminister der EU aktiv zu werden“, so Achleitner, um zu warnen: Ohne Gaspreisbremse drohe „eine De-Industrialisierung Österreichs und auch Oberösterreichs mit dem Verlust tausender Arbeitsplätze“.

Aus für „Online-Lotterie“

„Die Menschen sollen nicht länger gezwungen sein, sich an einer ‚Online-Lotterie‘ zu beteiligen“, begründet Wirtschaftslandesrat Achleitner, warum die Energiereferenten der Bundesländer auf die Initiative Oberösterreichs hin auch auf ein faireres Förderantragssystem für kleine Photovoltaikanlagen bis 20 Kilowatt-Peak drängen.

Die Referenten fordern eine Abkehr vom bisherigen System mit den vier Stichtagen pro Jahr, an denen online Fördertickets beantragt werden können. Dieses System, so Achleitner, stamme aus einer Zeit, als man die Menschen noch zu solchen Anlagen motivieren musste, „aber nun haben wir einen Boom wie niemals zuvor“.

Es sei unsinnig, wenn auf der einen Seite die Menschen zur Energiewende motiviert, dann aber bei den Förderungen enttäuscht werden. Daher sei eine Umstellung von einem Antragssystem hin zu einem Prämiensystem nötig.