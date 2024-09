Hofbäckerei, Hofkneipe, Subway und L’Osteria setzen auf auf Wolt

Finnisches Tech-Unternehmen Wolt startet ab sofort auch in Linz durch - Lieferungen innerhalb von 35 Minuten - Kooperation mit SOMA Linz

Das finnische Tech-Unternehmen Wolt erweitert seine Präsenz in Österreich und startet ab sofort auch in Linz durch. Nach Wien, Graz und Salzburg ist Linz die vierte österreichische Stadt, in der Wolt seine Dienstleistungen anbietet.

Wolt versteht sich nicht nur als Essenslieferdienst, sondern als umfassende Technologieplattform, die den Liefermarkt revolutioniert, wie das Unternehmen per Aussendung mitteilt.

In Linz können Nutzer nicht nur Mahlzeiten aus den besten lokalen Restaurants bestellen, sondern bald auch Lebensmittel, Blumen, Kosmetikartikel und vieles mehr – alles innerhalb von 35 Minuten direkt an die Haustür geliefert.

Zu den ersten Partnern in Linz gehören unter anderem die Hofbäckerei, die Hofkneipe, L’Osteria Linz und bekannte Namen wie Subway, Dunkin’ Donuts und Dean&David. Dieses breite Angebot wird kontinuierlich erweitert, um den Bedürfnissen der Linzerinnen und Linzer gerecht zu werden.

Zum Start liefert Wolt in die Innenstadt, St. Magdalena, Lustenau, Zabertal, Waldegg, Leonding und St. Peter. Die Expansion in weitere Stadtteile und die laufende Erweiterung des Angebots um Restaurants und Handelspartner ist bereits in Planung.

In Linz arbeitet Wolt mit dem Sozialmarkt SOMA zusammen, um benachteiligten Menschen in der Region zu helfen. Bei SOMA werden Personen mit geringerem Einkommen mit vergünstigten Lebensmitteln unterstützt.

„Unser Ziel in jeder Stadt ist es, nicht nur eine großartige Lieferplattform zu sein, sondern auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten“, sagt Joscha Domdey, General Manager für Wolt in Österreich.