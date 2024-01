Hohe Zinsen lasten auf Wachstumsausblick für 2024

Das weiter hohe Zinsniveau lastet auf den Wachstumsaussichten für heuer, sagte Franz Mostböck, Leiter der Erste Group-Abteilung Research am Donnerstag in Wien bei der Präsentation des Finanzmarktausblickes 2024. Dennoch werde es Wachstum geben.

Das verarbeitende Gewerbe leide derzeit noch unter dem Abbau von Lagerbeständen nach dem Nachfrageschock durch die Pandemie.

Erste Anzeichen einer Bodenbildung seien jedoch in den Stimmungsdaten erkennbar, so Mostböck. Er rechnet damit, dass es 2024 zu insgesamt drei Zinssenkungen der EZB kommen wird. Die Wachstumsaussichten für die Börse sind gut: Der ATX sollte von einem Wirtschaftsaufschwung und Zinssenkungen überproportional profitieren, so Mostböck.

Osteuropa als Motor

Der Erste Group-Analyst rechnet per Jahresultimo 2024 mit einem ATX-Wert von 3900 Punkten, was einem Plus von rund 15 Prozent zu 2023 entspricht. Mostböck: „Das Wachstum wird vor allem im Mid- und Smallcapbereich stattfinden und auch Industrieunternehmen, die in Osteuropa tätig sind, werden vom Wachstum dort profitieren.“

Das sind 70 Prozent der in Wien börsenotierten Industrieunternehmen. Das Osteuropa-Geschäft entwickle sich auch deshalb zufriedenstellend, weil die Region wirtschaftlich weniger unter dem Ukraine-Krieg leidet als angenommen, so Mostböck. Christoph Schultes, Chief Equity Analyst Österreich der Erste Group, nennt dabei als Top-Auswahl („Top-Picks“) etwa Andritz, Do & Co sowie EVN. Weiters zählt er RBI und Strabag zu den Unternehmen mit Wachstumsaussichten.

Gute Einstiegsmöglichkeiten

Mostböck sieht für heuer gute Einstiegsmöglichkeiten. Die Wiener Börse habe „nicht nur im internationalen Vergleich, sondern auch historisch gesehen eine äußerst attraktive Bewertung vorzuweisen.“

In puncto Wirtschaftsentwicklung sieht Mostböck für die Eurozone 2024 ein Wachstum von 0,9 Prozent (2023: 0,5 Prozent). Die Inflation soll laut dem Erste Group-Chefanalysten 2024 in der EU von 5,5 auf 2,7 Prozent zurückgehen. In Österreich sei sie „zu lange zu hoch“, so Mostböck. Er rechnet für Österreich mit heuer drei Prozent – „das ist aber nicht die Größe, die sich die EZB vorstellt“.

Inflation sinkt zu langsam

Erst 2025 sollten zwei Prozent Inflation möglich werden. In den meisten CEE (Central an Eastern Europe)-Ländern dürfte die Inflation während des Jahres 2024 noch über dem Inflationsziel bleiben, sich aber dennoch infolge der erfolgten Maßnahmen deutlich abschwächen.

Schließlich rechnet Mostböck damit, dass sich die Lage im Immobiliensektor wieder bessern wird. Die Stimmung im Sektor habe sich deutlich aufgehellt, sinkende Zinsen würden positiv zur Refinanzierung beitragen, so Mostböck.

Von Karl Leitner