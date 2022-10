Holz als der Werkstoff der Zukunft und als stabilisierender Faktor

Eine Tour entlang der Wertschöpfungskette von Holz brachte erstaunliche Einblicke in die Holzwirtschaft und die Möglichkeiten, die der Werkstoff Holz in OÖ bietet.

Drei Stationen wurden von proHolz OÖ-Obmann Georg Adam Starhemberg und Forst-Landesrätin Michaela Langer-Weninger ausgewählt, um die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors hervorzuheben und Trends aufzuzeigen.

Immerhin ist die Holzwirtschaft in Österreich mit 20 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Holzwirtschaft sichert in Österreich 300.000 Jobs

Sie sichert 300.000 Jobs in 172.000 Betrieben. Langer-Weninger: „Da kann man ohne Bedenken vom Wirtschaftsmotor Holz sprechen.“ Dass die CO2-Speicherleistung am höchsten ist in Wäldern mit 40- bis 60-jährigen Baumbeständen, unterstreiche, „dass die Entnahme von Holz zur Energieversorgung und für die Verwendung in der Bauwirtschaft eine wesentliche Klimamaßnahme ist.“

In Altenberg wurde auf einer 50 Jahre alten Versuchsfläche geforscht, welche Baumarten — z. B. Douglasie oder Weißtanne — mit dem Klimawandel besonders gut zurechtkommen. Damit wird es möglich, sich auf weniger Niederschläge und höhere Temperaturen einzustellen. Ein wichtiger Abnehmer des Holzes — die Bauholzindustrie — war zweite Station der Tour.

50 Millionen Euro haben Rudolf Ortner, Josef Lauß und Jan Walter Cappelen von der LOC Holz GmbH in Arbing investiert, um das erste Brettsperrholzwerk in OÖ zu errichten. Mit den mit High-Tech-Maschinen gefertigten hochwertigen Elementen werde klimafreundliches Bauen möglich, so Ortner. Eröffnung ist am 15. Oktober. Mit der Jahreskapazität von bis zu 60.000 Tonnen könnte man mehr als 1000 Wohnungen errichten.

Module für Holzbauwohnungen

Die pod bau GmbH in Eberstalzell tut das bereits: Erzeugt werden Fertigmodule für Holzbauwohnungen. Am Firmengelände wurden auf diese Art bereits Büro- und Geschäftsflächen errichtet, ein Hotel befindet sich in Bau. Beton spielt dabei weiter eine Rolle — etwa für den Liftschacht.

Die Hybridbauweise werde künftig an Bedeutung gewinnen, sagt Starhemberg, und: „Der Holz-Sektor geht bei vielen aktuellen und zukünftigen Herausforderungen, wie dem Klimaschutz oder bei der Anwendung von digitalen Fertigungsmethoden am Bau, als beispielgebend voran und präsentiert laufend neue zukunftsweisende Ideen.“

