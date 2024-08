Hund, Katze, Hamster am Arbeitsplatz: ist das erlaubt?

Wie zahlreiche Studien und Umfragen zeigen, verbessert sich durch Tiere das Arbeitsklima im Unternehmen. Die Wirkung mancher Vierbeiner kann insbesondere dabei helfen, den Stresspegel zu reduzieren.

In einigen Unternehmen sind vor allem Hunde gern gesehene Gäste. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ungefragt ihre Vierbeiner in die Arbeit mitnehmen können, betont Birgit Kronberger von der Firma Vorlagenportal.

Grundsätzlich ist es verboten, Tiere in die Arbeit mitzubringen. Erlaubt sind Tiere am Arbeitsplatz vielmehr nur dann, wenn eine Genehmigung des Arbeitgebers vorliegt, keine berechtigten Einwände von Arbeitskollegen vorhanden sind, Hygienebestimmungen der Anwesenheit von Tieren am Arbeitsplatz nicht entgegenstehen sowie keine Kundenkontakte bestehen beziehungsweise für Kundenkontakte Vorsorge getroffen wird, dass es zu keinen Irritationen kommen kann.

Erforderlich ist nicht nur die Genehmigung seitens des Arbeitgebers, sondern auch das Einverständnis der unmittelbaren Arbeitskollegen. Wer beabsichtigt, sein Tier in die Arbeit mitzunehmen, muss dies daher schon im Vorfeld absprechen, um Konflikte zu vermeiden. Wenn diese beispielsweise unter Tierallergien leiden, Angst vor Tieren haben oder sich von einem Tier gestört fühlen, muss darauf Rücksicht genommen werden.

Darauf hat neben dem Tierhalter selbst auch der Arbeitgeber aufgrund seiner Fürsorgepflicht – dies ist in Paragraf 1.157 im ABGB geregelt – zu achten und in solchen Fällen die Mitnahme des Tieres zu untersagen beziehungsweise eine zuvor erteilte Erlaubnis zu widerrufen.

Aus diesem Grund empfiehlt es sich aus Arbeitgebersicht, die Erlaubnis für das Mitbringen von Haustieren immer nur unter Vorbehalt („bis auf Widerruf“) einzuräumen.

Eine Ausnahme von der Genehmigungspflicht gilt für Therapie- oder Blindenhunde: Für diese braucht es keine Zustimmung des Arbeitgebers oder der Kollegen, da insoweit der Diskriminierungsschutz nach dem Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) Vorrang hat. In jedem Fall muss das Tier aber sauber, gesund und gepflegt sein, um Verschmutzungen und Geruchsbelästigungen zu vermeiden.

„Aus Arbeitgebersicht empfiehlt es sich, die Erlaubnis für das Mitbringen von Haustieren an den Arbeitsplatz stets nur „bis auf Widerruf“ zu erteilen. Eine vorbehaltlose Zusage (beispielsweise an einen Bewerber) sollte möglichst vermieden werden, da sie bei später auftauchenden Problemen nicht einseitig zurückgenommen werden kann“, betont Vorlagenportal-Geschäftsführerin Kronberger.