Ikea Österreich setzt auf vegane Ernährung

Im Zuge der Bemühungen um nachhaltigere Ernährungskonzepte erweitert Ikea Österreich sein fleischloses Sortiment deutlich. Das Ziel des Möbelriesen ist ambitioniert: Bis zum Jahr 2025 sollen 50 Prozent der im Restaurant angebotenen Hauptgerichte aus pflanzlichen Zutaten bestehen.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Einführung der Slagverk Plant-Based Nuggets, die ab sofort in allen Ikea-Einrichtungshäusern in Österreich erhältlich sind. Diese neuen Produkte repräsentieren nicht nur eine geschmackvolle Alternative für Vegetarier und Veganer, sondern auch eine umweltfreundliche Option im Vergleich zu herkömmlichen Fleischprodukten.

Die Slagverk Nuggets, die permanent in das Sortiment aufgenommen wurden, sind in allen schwedischen Restaurants der Einrichtungshäuser sowie im Schwedenshop verfügbar. Darüber hinaus wird das Angebot um vegane Schnitzel erweitert, die in allen Ikea-Restaurants in Österreich angeboten werden.

Für Kunden im Großraum Wien gibt es zusätzlich ein exklusives Click&Collect Food-Angebot. Diese besonderen Angebote sind ab sofort bis einschließlich Mittwoch, den 31. Jänner 2024 gültig. Ikea unterstreicht mit dieser Initiative sein Engagement für nachhaltige und umweltbewusste Ernährungsalternativen.