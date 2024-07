Im Spar-Markt wird das Regaletikett nun digitalisiert

Die Testphase ist beendet, nun geht es ans digitale Eingemachte – zumindest, was künftig die Preisauszeichnung in Spar-Märkten betrifft. Denn in 200 Geschäften der Kette kommen bis Jahresende sogenannte „multicolor smart electronic shelf labels (ESL)“ zum Einsatz, das heißt, die Preisauszeichnung am Regal wird digitalisiert.

Man habe lange getestet, denn bei einem „so sensiblen Bereich wie Preisauszeichnung bei Lebensmitteln bedarf es besonderer Sorgfalt bei der Wahl der Technologie“, sagt Spar-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch. Die elektronischen Regaletiketten seien „ein wichtiger Schritt in der Digitalisierung unseres Unternehmens und ein Zeichen für unsere Qualität sowie unseren Service“, so Reisch.

Lesen Sie auch

„Mit den 4-farbigen ESLs bieten wir unseren Kunden genaueste Preis-, Werbe- und Produktinformationen. Unsere Mitarbeiter haben jetzt die perfekte Lösung, um Regale schnell aufzufüllen und Informationen zum Artikel jederzeit abzurufen. Dadurch bleibt mehr Zeit für unsere Kunden“, freut sich der Vorstandsvorsitzende.