In Baubranche formt sich nächstes Gemeinschaftsunternehmen

Hatten sich erst im Vorjahr die drei oö. Bauunternehmen Hehenberger Bau, Kumpfmüller Bau und Brüder Resch zu einem Gemeinschaftsbetrieb zusammengeschlossen, steht nun die nächste Bündelung der Kräfte in der umkämpften Branche in Oberösterreich bevor. Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung werden die Linzer Wibau Holding, die Mitter Group mit Sitz in Wolfern sowie die Etzi-Group aus Vorchdorf sich zusammenschließen. Neben der grundsätzlichen Bestätigung der Pläne wollte man sich bei den beteiligten Unternehmen gestern gegenüber dem VOLKSBLATT nicht zu Details äußern.

Damit würde ein doch nicht unwesentlicher Player am Markt entstehen. So beschäftigt allein die Wibau, die über mehrere Töchter verfügt und grundsätzlich zur Kirchdorfer Gruppe gehört, rund 120 Mitarbeiter. Zur Etzi Group gehört neben Bauunternehmen sowie dem Auftritt als Generalunternehmer im Hausbau unter anderem mit Etzi-Haustec auch ein Installations- und Elektrounternehmen. Die Mitter Group umfasst neben der Mitter-Bau GmbH auch die Mitter Transport GmbH.

Von Christoph Steiner