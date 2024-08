In Linz laufen die Fäden für Wasserstoff-Projekte zusammen

Wasserstoff als Energielieferant wird immer bedeutender – und zahlreiche Projekte in ganz Österreich zeugen von dem Willen, ebendieses Element als nachhaltigen Energielieferanten der Zukunft zu etablieren.

Was vielleicht viele nicht wissen, etliche Projekte werden dabei von Linz aus koordiniert, wo die WIVA P&G ihren Sitz hat. Diese ist ein Forschungsverein bestehend aus zahlreichen namhaften Mitgliedern aus Industrie und Forschung, wie Horst Steinmüller, Obmann und Geschäftsführer des Vereins, gegenüber dem VOLKSBLATT sagt.

Rund um das Thema Wasserstoff werden intelligente Systemlösungen im Realbetrieb getestet, demonstriert und weiterentwickelt – „und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette“, wie Steinmüller sagt. Dabei seien vor allem die Projekte, die sich mit der Speicherung von Wasserstoff und Wasserstoffgemischen befassen, „besonders herausfordernd“ gewesen.

Darüber hinaus werde verdeutlicht, dass der Einsatz von klimaneutralem Wasserstoff in unterschiedlichen Anwendungsbereichen möglich und sinnvoll ist, denn Wasserstoff stellt einen fundamentalen Baustein für die Energiewende dar. Dabei sei die WIVA P&G unter anderem auch in Projekte zur wasserstoffbasierten Stahlproduktion involviert.

Erwähnenswert seien laut Steinmüller die Projekte der OMV, die den Betrieb von Wasserstoff-Pkw – Stichwort Tankstellennetz – vorangetrieben habe.

Steinmüller skizziert drei große Bereiche, in denen WIVA P&G Projektkoordinator ist: Speicherung, Anwendungen in der Industrie sowie Anwendungen in der Mobilität. In Bezug auf die bisherigen Tätigkeiten habe es sich in den vergangenen Jahren aber eher um „singuläre Tätigkeiten“ gehandelt. Nun gehe es vielmehr um gesamtheitliche Projekte.

„Dabei geht es darum, mindestens zwei der drei genannten Anwendungsbereiche in geografisch definierten Regionen in Projekten abzubilden“, so Steinmüller.

Der Part der WIVA P&G sei eben die gesamthafte Projektkoordination. Wie ist es um das Verständnis und Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber Wasserstoff bestellt? Steinmüller: „Diese immer wieder kolportierte Knallgasreaktion ist in der Bevölkerung kein Thema. Wir bekommen auch bei Veranstaltungen, bei denen wir die Öffentlichkeit informieren, nur positive Reaktionen. Aber man merkt, dass der Wissensstand gering ist.“

Steinmüller sieht aber auch einen weiteren Einsatzbereich für Wasserstoff: in Einfamilienhäusern. Dabei könnten bestehende Erdgasleitungen genutzt werden. „Hier verstehe ich die Einwände nicht. Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um zu erkennen, welche Einsatzbereiche am besten für Wasserstoff geeignet sind.“

Was aber auch klar sei: Wasserstoff könne nur in Kombination mit anderen Erneuerbaren Energieträgern zur Klimaneutralität beitragen.

Übrigens: Die Abkürzung WIVA P&G steht für „Wasserstoffinitiative Vorzeigeregion Austria Power & Gas“. Mehr als 30 laufende und zum Teil abgeschlossene Projekte zu Wasserstoff und erneuerbaren Gasen aus den Bereichen grüne Energie, Industrie und Mobilität werden und wurden bereits durch die WIVA P&G abgewickelt.

Von Oliver Koch