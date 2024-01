In Oberösterreich wächst auch heuer das Ladenetz für E-Autos

Bis Jahresende errichtet Smatrics 200 weitere hochleistungsfähige Ladepunkte entlang des hochrangigen Straßennetzes sowie bei urbanen Supermarkt-Parkplätzen. Die Ausbau-Hotspots befinden sich entlang der West- und Südautobahn, die Ladepunkte verfügen über bis zu 400 Kilowatt (kW) Leistung.

Die ersten großen, teils überdachten Schnellladeparks werden dieses Jahr in Betrieb gehen: In Regau und Vorchdorf werden Ladeparks mit je 16 Schnellladepunkten errichtet. Der Ladepark in Vorchdorf geht mit Ende April ans Netz, wie es auf VOLKSBLATT-Anfrage heißt.

Lesen Sie auch

Ebenso geht heuer in Innermanzing (Niederösterreich) ein Ladepark mit 16 Ladepunkten in Betrieb und in Spielberg (Steiermark) kommt ein weiterer Schnellladepark mit zwölf Ladepunkten hinzu.

Darüber hinaus baut Smatrics sein Netz bei Handelsunternehmen aus. So werden in Kooperation mit der Rewe Group (Billa, Billa Plus, Penny) in Österreich bis 2025 zu den bereits bestehenden 70 Standorten bei noch bis zu 120 weitere hinzukommen.

In Oberösterreich werden heuer voraussichtlich im Sommer die Ladepunkte in Inzersdorf (Billa), Braunau (Billa Plus) und Vöcklabruck (Billa) ans Netz gehen. Auch mit anderen Retailpartnern, unter anderem Bauhaus und Metro, wird im nächsten Jahr das Ladenetz stark erweitert, lässt Smatrics wissen.

Damit steht das Unternehmen aber nicht allein da, was den Ausbau von Ladeinfrastruktur anbelangt. Auch die Energie AG treibt heuer den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur voran, vorrangig im Bereich von Hauptverkehrswegen, Einkaufszentren sowie im touristischen Bereich.

Als Beispiele nannte Oberösterreichs größter Energieversorger gegenüber dem VOLKSBLATT die kürzlich eröffneten Schnellladestationen in Sankt Georgen im Attergau und –in Partnerschaft – in Unterweitersdorf, bei den Eurothermen Bad Schallerbach und Bad Ischl sowie beim Kinostandort Star Movie Regau und demnächst in Ried im Innkreis.

Der ÖAMTC Oberösterreich betreibt wiederum an allen Stützpunkten eigene Ladesäulen. Dort werde man eventuell heuer vereinzelt die Ladeleistung erhöhen, heißt es auf Anfrage. Ein konkreter Ausbau des ÖAMTC-Ladenetzes sei indessen dieses Jahr nicht geplant.

Allerdings haben ÖAMTC, die Linzer Firma Keba sowie der Oberösterreich Tourismus ein gemeinsames Package für Hotel- und Gastronomiebetriebe geschnürt. Dieses sieht vor, dass eigens gebrandete Wallboxen der Firma Keba bei Hotels in Oberösterreich installiert werden, den Betrieb übernimmt der ÖAMTC. Warum? „Wir merken, dass nachhaltiger Tourismus und die Frage nach der Lademöglichkeit von E-Autos ein immer größeres Thema bei den Menschen wird – und mit dieser Lösung reagieren wir darauf“, heißt es zum VOLKSBLATT.

Von Oliver Koch