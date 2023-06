In OÖ startet im Herbst erstmals „Lehre mit Berufsmatura“

In Oberösterreich wird das duale Ausbildungsmodell „Lehre mit Matura“ im Herbst auf berufsbildende höhere Schulen ausgeweitet. Der erste Lehrgang soll mit jeweils einer Klasse an einer HAK (International Business School, Linz) und an einer HTL (Paul Hahn, Linz) beginnen, teilten LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) und Wirtschaftskammer OÖ-Präsidentin Doris Hummer am Donnerstag mit.

„Für mich ist diese Ausbildungsart die perfekte Kombination, die Jugendliche nicht länger vor die Entscheidung zwischen Berufserfahrung oder weiterer Schulbildung stellt“, meinte Haberlander. Dieses Modell werde es nun auch in Kombination mit der berufsbezogenen Reifeprüfung wie einer kaufmännischen oder technischen Matura aus den Schultypen der Handelsakademie oder höheren technischen Lehranstalt geben.

Diese „Lehre mit Berufsmatura“ wurde von der Wirtschaftskammer OÖ zusammen mit der Bildungsdirektion erarbeitet, so Hummer. Die Kursgebühren übernehme die öffentliche Hand”, hieß es in der Aussendung weiter.