Innovation aus Steyrermühl

Der Name des Gefährts klingt pragmatisch, doch hinter der Bezeichnung „MG11 – H2“ verbirgt sich eine weltweit einzigartige Innovation aus Oberösterreich. Der in Steyrermühl ansässige Maschinenbauer Linsinger hat nämlich dieser Tage die erste wasserstoffbetriebene Schienenfräsmaschine ausgeliefert — und das gleich in die USA.

Damit ist man einem selbstgesetzten Ziel einen großen Schritt nähergekommen. Es sei „meine Vision, dass Wasserstoff als Antriebsstoff im Mobilitätssektor nicht mehr die Ausnahme, sondern die Norm wird“, so Linsinger-CEO Günter Holleis schon bei der erstmaligen Präsentation der MG11 – H2.

Mit dem Wasserstoffantrieb werde der Emissionsverursacher Dieselantrieb von den Schienen verbannt, betont man bei Linsinger.