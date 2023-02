INOCON-IP zieht Großaufträge an Land und steigert Umsatz stark

Der oberösterreichische Industrieanlagenbauer INOCON Industrial Plants GmbH (INOCON-IP) erzielte 2022 einen Umsatz von 22,3 Millionen Euro – das entspricht einem Plus von 24 Prozent.

Die Firma mit Sitz in Attnang-Puchheim stellt Industrieanlagen für die Schüttgut verarbeitende Industrie her. Der hohe Bedarf an Industrieanlagen führe dazu, dass das Auftragshoch im nächsten Jahr nicht abreißen werde, heißt es seitens INOCON-IP.

„Unsere qualifizierten Mitarbeiter sorgen dafür, dass wir mit österreichischer Qualität auf dem Weltmarkt erfolgreich sind“, sagt Geschäftsführer Reinhard Eder.

Großauftrag in den USA

Vor kurzem zog INOCON-IP zwei Großaufträge in Höhe von 7,6 Millionen Euro an Land. Für das amerikanische Unternehmen Mapei mit Sitz in Houston wird eine Anlage zum Dosieren und Mischen von trockengemischten Baustoffen errichtet.

Weiters lukrierte der Industrieanlagenbauer von bekannten österreichischen Firmen Aufträge. Für die Treibacher Industrie AG in Althofen erstellt das Unternehmen Fördergeräte für eine Recyclinganlage, welche Pellets aus aufgearbeiteten Katalysatoren herstellt. Derzeit beschäftigt INOCON-IP mit Sitz in Attnang-Puchheim 100 Personen.