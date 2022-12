Insolventer Installateur Small offenbar auf Restrukturierungskurs

Bei der insolventen Small Wärme-, Klima- und Sanitäranlagen GmbH mit Standorten in Linz und Wien ist laut einer Aussendung des Unternehmens die Restrukturierung angelaufen.

Projekte würden demnach fortgeführt und die Auftragslage sei aktuell gut. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei stabil gehalten worden. Die Lieferanten würden die ca. 40 Baustellen weiter versorgen.

Das Management sei überzeugt, die Zukunft des Unternehmens absichern zu können, hieß es in einer Aussendung. In der ersten Berichtstagsatzung am 25. November sei die Fortführungsabsicht klar dargestellt worden.

Das Unternehmen, das mit 120 Mitarbeitern rund 25 Mio. Euro Jahresumsatz machte, hatte Anfang Oktober Insolvenz angemeldet. Laut Gläubigerschutzverbänden handelt es sich mit Passiva von 14,6 Mio. Euro und an die 240 Gläubiger um das bisher größte Insolvenzverfahren in Oberösterreich in diesem Jahr.