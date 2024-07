Internationale Auszeichnung in Amsterdam für HERMANN.BIO

Die Fleischalternative von HERMANN.BIO wurde Anfang Juli bei den Sustainable Food Awards in Amsterdam ausgezeichnet. Der oberösterreichische Bio-Pionier mit Sitz in Ulrichsberg setzte sich gegen Mitbewerber aus der ganzen Welt durch und gewann Silber in der Kategorie New Sustainable Product.

Vor eineinhalb Jahren präsentierten Hermann und Thomas Neuburger ihre Next Level Fleischalternative: das Fungi Pad. Mit ihrem innovativen Ansatz überzeugen die Bio-Pioniere immer mehr Konsument:innen im deutschsprachigen Raum und jetzt auch die internationale Jury der Sustainable Food Awards in Amsterdam.

Über 200 Projekte aus der ganzen Welt wurden eingereicht, gemeinsam mit fünf Mitbewerbern stand HERMANN.BIO schließlich auf der Shortlist und konnte sich im Finale durchsetzen.

„Wir haben das Fungi Pad entwickelt, um dem übermäßigen Fleischkonsum unserer Gesellschaft eine echte und gesunde Alternative entgegenzusetzen. Unser Ziel war, ein Lebensmittel zu produzieren, das vielfältig ist, Spaß macht und gleichzeitig gesund und nachhaltig ist. Dass unsere Vision auch international gesehen wird, erfüllt uns mit Stolz, motiviert uns und ist ein zusätzlicher Boost für die nachhaltige Veränderung, die wir mit dem Fungi Pad angestoßen haben“, freut sich Thomas Neuburger über die internationale Auszeichnung.

Die Auszeichnung sei zudem ein Signal für die Innovationskraft der heimischen Wirtschaft und den Erfindergeist österreichischer Unternehmer.