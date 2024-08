Intersport Pötscher zieht es auch in den Donaupark Mauthausen

Mit 10. Oktober 2024 bricht im Donaupark Mauthausen ein neues sportliches Zeitalter an: Intersport Pötscher, bisher mit Filialen in Freistadt, Rohrbach, Ottensheim und Linz-Urfahr sowie einem Shop am Hochficht präsent, präsentiert sein umfassendes Sortiment dann auch in diesem regionalen Einkaufszentrum.

Auf 2.000 m2 entsteht im ehemaligen Geschäft von Sport 2000 Trauner ein neues Sporthaus am Puls der Zeit, eingerichtet nach dem aktuellen Intersport-Shopkonzept. „Wir freuen uns, den Kunden im Donaupark Mauthausen in Sachen Sortiment die gesamte Intersport-Palette und viele Serviceleistungen wie individuell bedruckte Vereinsbekleidung, einen Verleihservice für Fahrräder und Ski oder attraktive Firmenrad-Angebote zur Verfügung stellen können. Dabei setzen wir auf jene echte Fachberatung, die wir auch an unseren übrigen Sandorten leben“, sagen die Firmenchefs Hans und Peter Pötscher.

Neben den genannten Intersport-Standorten und dem Shop am Hochficht betreibt Pötscher in Ottensheim auch den Textilveredelungsbetrieb Flock & Print, so einen Lebensmittelmarkt in Schenkenfelden. Dieser wird als innovativer Nah & Frisch-Hybridmarkt mit besonders kundenfreundlichen Selbstbedienungs-Öffnungszeiten bis 20 Uhr geführt.