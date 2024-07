Investitionsprämie: 2,4 Milliarden Euro für 80.000 Unternehmen

Während der Corona-Pandemie wurde eine Investitionsprämie zur Wirtschaftsförderung aus der Taufe gehoben, bisher erhielten 80.000 Firmen eine Unterstützung von insgesamt 2,4 Milliarden Euro.

Die Prämie konnte zwischen September 2020 und Februar 2021 beantragt werden, es gab 242.000 zugesagte Anträge, wovon rund 179.600 bereits abgerechnet wurden. 400 Großinvestitionen mit einem Volumen von jeweils über 20 Millionen Euro können noch abgeschlossen werden, so das Wirtschaftsministerium.

Lesen Sie auch

„Ein Großteil der Unternehmen hat die geplanten Investitionen trotz der bestehenden konjunkturellen Herausforderungen umgesetzt. In Summe wurden damit 26 Milliarden Euro an Investitionen am Standort Österreich ausgelöst“, erklärte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher am 30. Juli in einer Aussendung.

67 Prozent der Anträge entfielen laut Ministerium auf Kleinstunternehmen (EPU und Unternehmen bis neun Mitarbeitende), 17,5 Prozent auf Kleinunternehmen (zehn bis 50 Mitarbeiter), 9,1 Prozent auf mittlere Firmen (51 bis 250 Mitarbeiter) und 6,4 Prozent auf Konzerne (mehr als 250 Mitarbeiter).

Die Basisprämie betrug sieben Prozent, mehr als die Hälfte aller Antragsteller nutzten diese. Mit mehr als einem Viertel stellten Investitionen in die Ökologisierung der Betriebe die zweitgrößte Kategorie dar.