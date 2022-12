Iris Schmidt wird Chefin des AMS OÖ

Beim Arbeitsmarktservice OÖ ist die Entscheidung über die Nachfolge von Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer gefallen.

Wie der AMS-Verwaltungsrat am Dienstag beschlossen hat, wird Iris Schmidt mit 1. Mai 2023 neue Landesgeschäftsführerin. Schmidt ist bereits seit 2017 Stellvertreterin von Straßer, der kommendes Jahr in Pension gehen wird.

Auf Schmidt warten einige Herausforderungen, wie sie auch in einer ersten Reaktion gegenüber dem VOLKSBLATT erklärte: „Es freut mich, die Arbeitsmarktpolitik in Oberösterreich künftig noch aktiver mitgestalten zu können. Es warten zahlreiche Herausforderungen mit vielen Unwägbarkeiten – besonders was die weitere wirtschaftliche Entwicklung betrifft“, so die designierte Landesgeschäftsführerin.

Gratulationen zur Bestellung kamen am Dienstag aus der Politik. „Wir freuen uns über die Entscheidung des AMS-Verwaltungsrates, Iris Schmidt mit 1. Mai 2023 zur neuen Landesgeschäftsführerin des AMS Oberösterreich zu bestellen. In unserer bisherigen Zusammenarbeit haben wir Iris Schmidt als kompetente Führungspersönlichkeit und versierte Kennerin des oberösterreichischen Arbeitsmarktes erlebt“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.

Die beiden dankten auch Gerhard Straßer für seine Arbeit und strichen seine Handschlagqualität, Kompetenz und Zuverlässigkeit hervor.