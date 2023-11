Italien will bis 2025 auf Kohlekraftwerke verzichten und stattdessen auf erneuerbare Energiequellen setzen, also etwa auf Photovoltaik, Windkraft, Geothermie und Wasserstoff.

„Grüner Wasserstoff kostet heute 8 Euro pro Kilo, ist also auf dem Markt nicht wettbewerbsfähig. Wir müssen ihn zu einem erschwinglichen Preis anbieten“, sagte der italienische Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin laut Medienberichten.

„Mit den Pipelines, die heute Gas transportieren, wird es möglich sein, Wasserstoff zu transportieren, um ganz Italien von Süden nach Norden zu durchqueren“, so der Minister. Er sei überzeugt, dass Italien bei den erneuerbaren Energieträgern vorankommen müsse, aber dass auch „saubere und nachhaltige“ Kernenergie ein Garant für die Zukunft sei.

Die Italiener hatten sich 1987 – ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl – in einem Referendum für den Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen. Die letzten Atomkraftwerke wurden 1990 stillgelegt. 2009 hatte der damalige Regierungschef Silvio Berlusconi angekündigt, wieder in die Kernkraft einsteigen zu wollen, legte sein Vorhaben nach der Katastrophe von Fukushima aber auf Eis. 2011 sprachen sich rund 94,5 Prozent der Italiener in einem weiteren Referendum gegen den Bau neuer Atomkraftwerke aus.

Die rechte Regierungspartei Lega setzt sich für ein Referendum zum Wiedereinstieg Italiens zur Produktion von Atomenergie ein. Damit könne Italien zurück zur „sauberen Kernenergie der neuesten Generation“ kehren, sagte Matteo Salvini, der Vizepremier und Chef der Lega ist. Italien sei von Nachbarländern umgeben, die Energie durch Kernkraftwerke erzeugen und damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber italienischen Unternehmen hätten.