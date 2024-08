IV Oberösterreich verlangt nach disruptiven Standortinnovationen

Der konjunkturelle Ausblick lässt keinen Aufschwung erwarten, die nächste Bundesregierung muss Reformen zur Lösung der strukturellen Probleme des Standortes auf den Weg bringen. Das verlangt die Industriellenvereinigung Oberösterreich.

„Während die globale Konkurrenz technologisch aufgeschlossen hat, entwickelte sich Österreich zur Teilzeitrepublik mit hohen Kosten für Arbeit, Energie und Bürokratie. Der Arbeitsplatzabbau in der oberösterreichischen Industrie ist großflächig im Gange, das meiste davon passiert unter der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle. Der Abfluss wird erst aufhören, wenn sich die Rahmenbedingungen entsprechend verbessern“, so Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch. Als Erstes müsse aus seiner Sicht die Rekordabgabenquote für die Betriebe sinken.

Darauf aufbauend müsse eine zentrale Strategie lauten: Unser Standort muss wieder um das besser werden, was er teurer geworden ist. Oberösterreich als Herz der Industrie Österreichs brauche eine Innovationsoffensive, mit der die Betriebe wieder die Technologieführerschaft erringen können.

Dazu zählen laut Haindl-Grutsch die Modernisierung und technologische Aufrüstung, Automatisierung, Digitalisierung und Robotorisierung: Investitionen in neue Maschinen und Technologien, um Produktionsprozesse zu optimieren und die Qualität zu verbessern. Oberösterreich müsse als Hub für Künstliche Intelligenz in der Industrie positioniert werden.

Auch die Verbesserung der Arbeitskräftequalifikation müsse im Fokus stehen. Hier gehe es um die Forcierung von Ausbildung (Lehre und HTL) und Höherqualifizierung, um die Fähigkeiten an die Anforderungen moderner Technologien und Produktionsprozesse anzupassen. Grundlegende Änderungen in Primar- und Sekundarstufe I für eine deutlich verbesserte Schulausbildung sind dafür laut Haindl-Grutsch vonnöten.

Aber auch eine weitere Verbesserung der Forschungsförderung sei dringend notwendig, um neue Produkte und Technologien zu entwickeln. Als Schlagworte nennt Haindl-Grutsch die verstärkte Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungsinstituten sowie den Ausbau von Oberösterreich als Hochschulstandort.

Auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und Akteuren in der Region, um Synergien zu nutzen und gemeinsame Innovationsprojekte umzusetzen, ist ihm ein Anliegen. Hier gehe es um eine engere Kooperation von IT- und klassischer Industrie. Und letztendlich sei auch der Ausbau von internationalen Partnerschaften und Zugängen zu neuen Märkten, um die Präsenz global zu erhöhen, gefragt.

Haindl-Grutsch: „Oberösterreich braucht disruptive Standortinnovationen, um den Industriestandort in der Welt der verstärkten globalen Konkurrenz mit Asien und Amerika im Spiel zu halten. Wir müssen wieder einen deutlichen Sprung nach vorne machen, um in Zukunft mithalten und den Abfluss industrieller Wertschöpfung stoppen zu können. Die Halbzeit in der oberösterreichischen Legislaturperiode und die bevorstehende Nationalratswahl bieten dazu den geeigneten Anstoß für Veränderungen.“