IWS-Chef Leitl: „Was macht Schweiz besser?”

Angesichts der Parlamentswahl in der Schweiz gab Christoph Leitl, Präsident der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS), am Sonntag einige Denkanstöße, was man vom Nachbarn lernen kann. So schaffe es die Schweiz dank effizienterer Bürokratie und massiv geringerer Steuern als in Österreich eine konkurrenzfähige Wirtschaft mit höchster Lebensqualität für ihre Bürger zu gewährleisten.

Personenfreizügigkeit und liberaler Arbeitsmarkt hätten ihr nicht nur nicht geschadet, sondern Vorteile gebracht, so Leitl, der die Frage auswirft: „Was macht unser Nachbar da besser?“

Gleichklang in wesentlichen Fragen

Man könne auch aus der Tatsache Schlüsse ziehen, dass die politische Zusammenarbeit der wichtigsten Parteien ohne Einstimmigkeitserfordernis einer lebendigen Demokratie „nicht geschadet, wohl aber durch Gleichklang in den wesentlichen Fragen genützt habe.“

Leitl: „Mentalität. Vernunft. Weltoffenheit. Wirtschaftsfreundlichkeit. Liberales Denken. Natürlich ist auch in unserem Nachbarland nicht alles perfekt. Aber es gibt viele Dinge, worüber wir nachdenken sollten, woraus wir lernen könnten und womit wir selbst besser werden könnten.“