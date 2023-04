Jaguar Land Rover (JLR) will in den nächsten fünf Jahren 15 Mrd. Pfund (17 Mrd. Euro) in die Elektromobilität investieren.

Zudem will der britische Luxusautobauer 2025 einen neuen elektrischen Jaguar auf den Markt bringen, teilte die Firma, die zum indischen Autokonzern Tata Motors gehört, am Mittwoch mit. Auch ein neuer vollelektrischer SUV der Marke Range Rover soll 2025 angeboten werden.

Die JLR-Fabrik in Halewood im Nordwesten Englands werde nur noch Elektroautos bauen.