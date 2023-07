„Jeder geleistete Beitrag ist sehr wichtig“

Alle reden über Nachhaltigkeit und der Begriff ist seit mehreren Jahren vielseitig in Verwendung. Doch worum es dabei geht, erklärt Maria Buchmayr von der Stabsstelle für Nachhaltigkeit im Büro des Rektors der Johannes Kepler Universität Linz.

Wie kann man den Begriff der Nachhaltigkeit am besten definieren?

MARIA BUCHMAYR: Nachhaltige Entwicklung bedeutet, das Leben ressourcenschonend zu gestalten, um die Welt so zu hinterlassen, dass die nächsten Generationen mindestens genauso gut auf dieser Erde leben können, wie wir das tun. Die Ziele für Nachhaltige Entwicklung der UNO geben eine weltweite Richtung vor und stellen die Gesellschaft vor große Herausforderungen.

Lesen Sie auch

Der Schutz des Klimas, der Erhalt der Biodiversität, die Bekämpfung von Armut oder die Realisierung generationenübergreifender Gerechtigkeit sind nur einige Beispiele für die zu bewältigenden Aufgaben. Universitäten als Zentren für Innovation und als Ausbildungsstätten künftiger Entscheidungsträger kommt dabei eine wichtige Rolle zu.

Ist Nachhaltigkeit in der Natur des Menschen veranlagt oder muss das sozusagen anerzogen werden?

Beide Annahmen lassen sich nicht fundiert belegen. Jeder Mensch ist ein Individuum, das unterschiedlich agiert und unterschiedliche Herangehensweisen im Alltag praktiziert. Dabei spielt die jeweilige Sozialisation natürlich eine sehr große Rolle. Wenn Kinder bei ihren Eltern eine nachhaltige Lebensweise erleben, kann man wohl davon ausgehen, dass deren Werte für die Kinder im späteren Leben „normal“ sind. Grundsätzlich gehe ich auch davon aus, dass Menschen das Bedürfnis haben, so zu leben, dass auch kommende Generationen gut leben und das eigene Leben abgesichert ist. Dazu ist eine nachhaltige Sicht- und Lebensweise notwendig.

Der Begriff der Nachhaltigkeit wird seit Jahren verstärkt – auch medial – herangezogen. War dies höchst an der Zeit?

Definitiv. Welches Wissen, welche technischen und sozialen Innovationen und welche Fähigkeiten wir benötigen, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, sind zum Teil noch ungelöste Fragen. Gleichzeitig wissen wir um die dramatischen Folgen, die der Klimawandel auf die Erde hat und noch haben wird. Nicht nur ökologisch schwerwiegende Veränderungen kommen auf uns zu, sondern als Folge dessen auch große gesellschaftliche Herausforderungen. Unbestritten ist, dass Universitäten in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung haben. Sie sind Zentren für Innovation und Ausbildungsstätten künftiger Entscheidungsträger, daher kommt ihnen bei der Umsetzung der UN Sustainable Development Goals eine wichtige Rolle zu. Vor dem Hintergrund dieser großen Aufgaben sind Universitäten als Produzentinnen von Wissen verstärkt verpflichtet, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

Wann kann man sagen, dass man nachhaltig lebt?

Wichtig ist, dass jeder Mensch so weit zu einer positiven nachhaltigen Entwicklung beiträgt, wie es für sie oder ihn möglich und im Rahmen einer guten Lebensqualität liegt. Dieser Beitrag kann von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein, dennoch ist jeder geleistete Beitrag sehr wichtig.

Wann kann man bei einem Unternehmen sprechen, dass es nachhaltig agiert?

Will man sein Unternehmen im nachhaltigen Sinne gestalten, muss man verschiedene Zugänge ineinandergreifend betrachten. Im ökologischen Kontext sind die Themen der Energieversorgung und der Mobilität relevant. Wissenschaftlich betrachtet ist die Kreislaufwirtschaft ins Prinzip der Nachhaltigkeit zu integrieren und ein wichtiger Hebel. Wobei sich jeder Betrieb auch die Frage der fairen, ökologischen Beschaffung zu stellen hat, ebenso wie die internen Abfalltrennungsmöglichkeiten etc. Im Bereich der Human Resources ist Nachhaltigkeit essenziell, vor allem was Arbeitszufriedenheit und Gesundheit betrifft. Nachhaltigkeit ist immer umfassend zu betrachten. In der betrieblichen Realität werden Projekte Schritt für Schritt erfolgen, aber das Bewusstsein für die Gesamtheit sollte immer präsent sein.

Welche Aktivitäten setzt die JKU zum Thema Nachhaltigkeit?

Die Johannes Kepler Universität Linz bekennt sich seit vielen Jahren zum Klimaschutz und fördert eine Vielzahl an Projekten und Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit auf allen Ebenen – egal ob in der Forschung, der Verwaltung, der Infrastruktur, der Mobilität oder beim Leben am Campus. 2021 hat sich die JKU als erste Universität freiwillig dem Klimabündnis verpflichtet und im Zuge der Leistungsvereinbarung 22-24 das ehrgeizige Ziel festgelegt, bis 2030 klimaneutral werden zu wollen.

Gemeinsam mit dem Energieinstitut der JKU wird derzeit eine Roadmap entwickelt, wie die JKU die Klimaneutralität erreichen kann. Die JKU legt großen Wert auf Energieeffizienz bei Neubau- oder Sanierungsprojekten sowie auf Biodiversität und Artenvielfalt. Außerdem fördert die JKU grüne Mobilität, es gibt eine Vielfalt an umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten für alle Uni-Angehörigen am und rund um den Campus.

Mit JKU-Expertin MARIA BUCHMAYR sprach Oliver Koch