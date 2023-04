Jeder vierte Österreicher besitzt bereits Wertpapiere

Engagement der Landsleute am Kapitalmarkt ist größer als gedacht – „Aktienbesitz ist in der Gesellschaft angekommen“

Das Engagement der Österreicher an den Kapitalmärkten ist offenbar größer als bisher gedacht: Jeder Vierte legt sein Geld bereits in Wertpapieren an, geht aus einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Peter Hajek Public Option Strategies hervor.

Für das Aktienforum, die Wiener Börse und die Industriellenvereinigung – die Auftraggeber der Studie – zeigt das, dass Wertpapierbesitz mittlerweile „in der Mitte der Gesellschaft“ angekommen ist. Die Studie sieht sogar noch mehr Potenzial.

Investmentfonds besonders beliebt

Für die Studie hat das Institut 2000 in Österreich lebende Personen ab 16 Jahren telefonisch und online befragt. Die Befragung fand im Jänner 2023 statt. Laut der Studie besitzen aktuell 19 Prozent der Befragten Investmentfonds oder börsennotierte Fonds (ETFs), 13 Prozent Aktien und sechs Prozent Anleihen.

Insgesamt gaben deutlich mehr Männer (32 Prozent) als Frauen (16 Prozent) an, Wertpapierbesitzer zu sein. Weiters besitzen eher Bewohner von Städten (28 Prozent) Wertpapiere als Menschen aus dem ländlichen Raum (22 Prozent). Nach Bildungsgrad betrachtet sind 45 Prozent derer, die einen Universitätsabschluss haben, Wertpapierbesitzer.

Die weit verbreitete Annahme, dass nur Besserverdienende in Wertpapiere investieren würden, sei aber anhand der Daten nicht haltbar, sagt Studienautor Peter Hajek. Denn unter jenen, die eine Fachschule absolviert haben, gab bereits rund ein Fünftel an, Wertpapiere zu besitzen. Bei Personen mit Pflichtschulabschluss waren es elf Prozent. Zudem würden gut drei Viertel (76 Prozent) derer, die Wertpapiere besitzen, netto weniger als 3000 Euro verdienen.

Noch nie ein Wertpapier besessen haben indes 57 Prozent der Befragten. Gründe dafür sind meist fehlendes Wissen über den Wertpapiermarkt, fehlendes Geld, kein Interesse oder zu wenig Vertrauen in den Markt. Dennoch gibt es einige, die an einem Investment interessiert sind. 25 Prozent interessieren sich für Aktien, 19 Prozent für Anleihen und 18 Prozent für Investmentfonds oder ETFs. In diesen Interessierten schlummere ein großes Potenzial, so der Experte. Hochgerechnet auf die Bevölkerung besitzen laut der Studie 1,9 Mio. Personen in Österreich bereits Wertpapiere, bei weiteren 1,1 Mio. sieht die Studie Potenzial, Papiere zu erwerben. Beim Besitz von Aktien gebe es ein Potenzial von 1,4 Millionen Personen, bei Fonds ein Potenzial von einer Million.

Mehr Finanzbildung notwendig

Dieses große Interesse sei ein positives Signal, um die Potenziale aber auch zu heben, brauche es dringend mehr Wirtschafts- und Finanzbildung, so Hajek. Auch um den großen Gender-Gap beim Wertpapierbesitz zu schließen, sei Finanzbildung entscheidend, sagte Angelika Sommer-Hemetsberger, stv. Aufsichtsratsvorsitzende der Wiener Börse. Auch die Politik könne dazu beitragen, das aus der Studie erkennbare positive Momentum zu nützen, sagte Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung.

Besitz von Aktien und Wertpapieren müsste steuerlich attraktiver werden, vor allem im Hinblick auf die Altersvorsorge, so Neumayer in Anspielung auf die seit Monaten diskutierte Abschaffung der Kapitalertragssteuer (KESt) auf Wertpapiere bei gleichzeitiger Behaltefrist. „Es laufen die Verhandlungen und es wäre ein gutes und starkes Signal, wenn diese Verhandlungen in den kommenden Wochen abgeschlossen werden“, so Neumayer.

Auch die Wirtschaftskammer zeigte sich angesichts der Studie erfreut. „Wenn weit über eine Million Menschen in Österreich Wertpapiere besitzt, dann zeigt das, dass die vielfältigen Bemühungen, Finanzbildung zu verbessern zu greifen beginnen“, so Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der WKÖ.

Der Interessenverband für Anleger (IVA) sieht die Ergebnisse dagegen etwas kritischer. Grundsätzlich sei die Entwicklung erfreulich, es sei aber fraglich, „ob heimische Wertpapiere gekauft werden oder Ausländern Eigenkapital zur Verfügung gestellt wird“, so IVA-Vorstand Florian Beckermann. Wegen der hohen Steuerbelastung, Problemen bei der Transparenz und Skandalen in der Vergangenheit sei der österreichische Markt noch nicht dort, wo er hin sollte.