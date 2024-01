Joey Kelly reitet auch 2024 auf einem Fahrrad von My Esel

Trauner Holzfahrradhersteller will heuer Präsenz in Österreich, Deutschland und der Schweiz weiter ausbauen und setzt weiterhin auf Markenbotschafter Joey Kelly

Der Holzfahrradhersteller My Esel blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Der Umsatz des elf Mitarbeiter zählenden Betriebs wurde auf etwa 2,7 Millionen Euro gesteigert. Auch 2024 will das Unternehmen mit Sitz in Traun trotz generell schwächelnder Konjunktur weiter zulegen, wie Christoph Fraundorfer, einer der beiden My Esel-Gründer gegenüber dem VOLKSBLATT sagt.

My Esel fokussiere heuer weiter auf den deutschsprachigen Raum, die sogenannten DACH-Region. In Deutschland wird das Vertriebsteam ab Februar um einen weiteren Außendienstmitarbeiter verstärkt. In der Schweiz sei das Ziel „die bestehende Zusammenarbeit mit dem Distributor Kyburz zu verstärken“.

Lesen Sie auch

Mit Beginn des Jahres startete die Produktion und Auslieferung der neuen E-Gravel Modelle, wobei ein besonderer Fokus auf dem sportiven Segment liegt. Zudem setzt My Esel bei der Maßfertigung einen Fokus auf besonders große Menschen. Wie Co-Gründer Christoph Fraundorfer (1,95 Meter groß) weiß, bringt die individuelle Optimierung bei dieser Kundengruppe einen großen Mehrwert. Marketinggechnisch ist der Start in die Saison in Wels beim Bike Festival am 3. und 4. Februar. Im April ist die Teilnahme am Argus Bike Festival in Wien geplant, wie Fraundorfer sagt.

Zusätzlich zu dem Projekt „Weltumrundung mit einem My Esel Bike“ startet das Unternehmen darüber hinaus weitere Vorhaben mit Markenbotschafter Joey Kelly. Dabei wird der Musiker, Unternehmer und Ausdauersportler die Bikes extremen Bedingungen aussetzen.

Der Schritt über den großen Teich kommt dann im Sommer. Da steht der erste große internationale Wettkampf an, bei dem Athleten mit Rennfahrrädern des oberösterreichischen Herstellers antreten werden. Das Floro RennTeam wird im 4er Team beim Race Across America teilnehmen, wobei mit vier Rennrädern und vier Zeitfahrrädern gefahren wird. Das Team wird dabei von Ausdauer- und Motivationsexperten Wolfgang Fasching trainiert.

Die komplette Produktion der Holzrahmen findet übrigens in Zusammenarbeit mit kleinen Manufakturen und namhaften Betrieben aus Oberösterreich statt. Der finale Aufbau der Rahmen sowie die Assemblierung aller Fahrräder, die von Fraundorfer auch gerne liebevoll „Esel“ bezeichnet, erfolgt dann von Hand in Traun – Proberitt inklusive.

Von Oliver Koch