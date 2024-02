Jubel, Trubel und Heiterkeit am ersten Tag der moto-austria in Wels

Freitag, 9. Februar vormittags in Wels. Es ist ungewöhnlich mild und in den Hallen 20 und 21 der Messe Wels sieht man allerorts nur zufriedene Gesichter. Einerseits die der Besucher, die von Stand zu Stand gehen, auf Motorrädern Probe sitzen, bei den Ständen der Motorradhotels, oder Destinationen wie etwa Südtirol oder Kärnten in Broschüren gustieren oder bei den Ständen der Zubehörfirmen oder Reifenfirmen Fachgespräche führen und sich rege informieren.

Zufriedene Besucher, zufriedene Aussteller

Und andererseits die zufriedenen Gesichter bei den Mitarbeitern bei den ausstellenden Unternehmen: angefangen von den Zubehörfirmen über die Verkehrsclubs bis hin zu den Motorradherstellern.

Und Letztere sind natürlich die großen Zugpferde bei der moto-austria, die von 9. bis 11. Februar auf dem Welser Messegelände stattfindet. Es sind auch alle namhaften Hersteller da: Angefangen von Aprilia, BMW und Ducati über Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Kawasaki und KTM bis hin zu Piaggio, Royal Enfield, Suzuki, Triumph und Yamaha.

Und bei allen Ständen hört man das selbe. Die Messe ist ein voller Erfolg; das Publikumsinteresse höher als erwartet, die Aussichten in Bezug auf den Messeverlauf rosig.

Hochbetrieb bei den Herstellern

„Wir haben einen sehr guten Start bei der Messe gehabt“, sagt etwa Dagmar Zinner von Honda, die zudem von einem „ganz wichtigen Auftakt“ in die Saison spricht und es sei auch „erfreulich zu sehen, dass die Menschen die Messe regelrecht stürmen“. Zinner: „Man sieht eindeutig, wie positiv emotional besetzt das Thema Motorrad ist.“

Ähnlich beurteilt Alexander Hlavac von Suzuki die Lage. „Seit die Messe die Pforten geöffnet hat, haben wir am Messestand Hochbetrieb. Motorräder faszinieren eben.“ Und Hubert Freiler von der Faber GmbH – und somit für die Marken Piaggio, Vespa und MotoGuzzi verantwortlich – spricht von einem „fantastischen Start in die Saison“.

Ähnliches hört man auch bei Harley-Davidson, Benelli, KTM und Kawasaki. Die moto-austria in Wels wird bereits am ersten Tag als Erfolg gesehen.

Importeure rechnen mit einem stabilen Gesamtmarkt

Doch was heißt das in Bezug auf den Motorradmarkt 2024 in Österreich? Welche Erwartungen haben die Hersteller diesbezüglich? Nun; Der Tenor lautet: „Wir gehen von einem etwa gleichbleibenden Markt in Vergleich zu 2023 aus.“

Marktanteile will verständlicherweise jeder gewinnen. Triumph setzt laut Verkaufsleiter Andreas Leonhartsberger auf die neu herausgebrachten 400-Kubik-Modelle. „Wir gehen da einen stetigen Weg nach oben“, so Leonhartsberger im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Honda konnte im Vorjahr in Österreich 18,2 Prozent Marktanteil einfahren und kann laut Zinner schon jetzt von einer starken Nachfrage nach Rollern sowie der CBR600RR berichten. Freiler ist sich wiederum sicher, dass das komplett neue Bike namens Stelvio, das demnächst auf den Markt kommen wird, „MotoGuzzi helfen wird, Marktanteile dazuzugewinnen“. Und bei Harley-Davidson liegt der Fokus auf den Modellen Street Glide und Road Glide.

Lange Lieferzeiten sind übrigens passe: Alle Hersteller vermelden, prompt liefern zu können. Karin Munk von der Arge2Rad: „Der Auftakt in die Saison ist definitiv gelungen; der Motorradmarkt in Österreich ist vitaler denn je.“

Von Oliver Koch