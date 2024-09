Jungunternehmer fordern weniger Steuern und Bürokratie

Die Senkung der Lohnnebenkosten und der Abbau von Bürokratie sind die wichtigsten Wünsche der Jungunternehmer an die nächste Regierung. Das geht aus der Konjunkturbarometer-Umfrage der „Jungen Wirtschaft“ in der WKÖ hervor (Sample: 1.320 Jungunternehmer).

Ganz oben auf der Liste steht auch eine bessere Kinderbetreuung durch flexiblere Öffnungszeiten und einem Ausbau der Betreuungsstätten.

Lesen Sie auch

Dringender Handlungsbedarf wird auch bei den Pensionen gesehen. Drei Viertel der Befragten machen sich Sorgen über ihre finanzielle Zukunft im Alter. Zwei Drittel sorgten daher mit privaten Modellen vor.

Würden die Rahmenbedingungen passen, seien die Jungunternehmer „bereit für den Aufschwung“, so Bettina Dorfer-Pauschenwein, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft Österreich.

Sie rechnet in einer Aussendung vor: „Jedes vierte Unternehmen will in den nächsten sechs bis zwölf Monaten neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen.“