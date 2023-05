Klimaschutz mittels Technologie

„Klimaschutz durch Technologien ist das Gebot der Stunde. Dabei setzen wir auf Unternehmen, die diese Überzeugung teilen und zukunftweisende Innovationen erforschen und entwickeln. Die VTA Austria GmbH in Rottenbach ist ein solches Unternehmen, das im Bereich der Abwasser- und Umwelttechnik Erfolg versprechende Maßstäbe setzt“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer bei seinem Betriebsbesuch in Peuerbach.

Die VTA Technologie GmbH reinigt das Abwasser für mehr als 250 Millionen Menschen, verfügt über 70 Patente und reduziert CO2-Emmissionen von Kläranlagen.

Lesen Sie auch

Forschungszentrum

Derzeit entsteht auf dem Areal des Unternehmens ein neues Green-Tech-Forschungszentrum. Auf 15.000 Quadratmetern wird dort in Zukunft im Bereich der Nano-, Umwelt- und Abwassertechnik geforscht. Dieses Zentrum ist laut Stelzer „ein wichtiger Schritt bei der Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte von morgen“.

Jeder vierte Arbeitsplatz in Österreich im Bereich der Umwelttechnik liegt übrigens in Oberösterreich.

„Das zeigt klar; wir gehen mit der Forcierung der Umwelttechnik den richtigen Weg. Denn Oberösterreich muss auch unter den neuen Gegebenheiten von Klimaschutz und Energieumstellung ein Land der Arbeit und der Produktion bleiben“, so der Landeshauptmann.