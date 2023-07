„Können Herausforderungen lösen, aber das geht nur mit Leistungswille und Innovationen“

Oberösterreich braucht konsequente Schritte bei Bildung, Arbeitsmarkt und Digitalisierung zum Aufstieg zu den europäischen Spitzenregionen und weiterhin Achtsamkeit beim Landeshaushalt. Das sagt Stefan Pierer, Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ) im Interview.

Wie geht es den oberösterreichischen Industriebetrieben konkret?

STEFAN PIERER: 2022 waren die Umsätze und Gewinne der Unternehmen sehr gut. Jetzt sind aber die Aufträge abgearbeitet, 2023 wird daher nicht mehr so gut werden. Wenn Sie also zwei, drei Quartale nach vorne schauen, dann gehen wir von einem Rückgang aus. Positiv gesagt haben wir Stagnation. Das ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich.

Lesen Sie auch

Man liest viel über die Probleme der Baufirmen.

Beim Hochbau dürfte die Situation dramatisch werden. Beim Tiefbau ist die Situation etwas besser – auch aufgrund der öffentlichen Aufträge. Der Bau ist ja eine große Branche und das hat natürlich gesamtwirtschaftliche Auswirkungen.

Stefan Pierer Stefan Pierer erblickte am 25. November 1956 in Bruck an der Mur das Licht der Welt. Sein Studium der Betriebs- und Energiewirtschaft an der Montanuniversität Leoben schloss er 1982 ab. Von 1982 bis 1986 war er bei der Firma Hoval tätig. 1987 übernahm er den Motorradhersteller KTM, welcher die Basis für die Pierer Mobility AG bildet. Ab 2011 baute er die Pierer Industrie AG auf. Stefan Pierer ist verheiratet, zweifacher Vater und lebt in Wels. Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ) ist er seit Juni 2022.

Wie schätzen Sie dann den wirtschaftlichen Ausblick ein?

Ich gehe davon aus, dass die hohe Inflation, die wir in Österreich haben, das Konsumverhalten spätestens nach dem Sommerurlaub verringern wird. Wir liegen ja bei neun Prozent, weit über dem EU-Schnitt. Als nächstes steht uns eine heiße Herbstlohnrunde bevor. Aus der Sicht der Arbeitnehmer ist das natürlich verständlich, aber in der Industrie kann man diese Preise nicht mehr weitergeben. Eine gewisse Sorge macht sich generell breit; die freiwilligen Kündigungen sind ja nicht ohne Grund zurückgegangen.

Die Inflation ist laut Lars Feld (Anm. Keynoteredner beim Industrie-Empfang 2023) ja nicht unmittelbare Auswirkung des Ukrainekriegs.

Eh nicht. Das ist die spürbare Auswirkung der expansiven Geldpolitik nach der letzten Finanzkrise. Dann kamen die breiten, gut gemeinten Unterstützungspakete infolge der Coronakrise. Und der Ukrainekrieg hat natürlich die Energiepreise dramatisch in die Höhe getrieben. Die Inflation teilt sich da zu je einem Drittel auf. Bis wir auf ein niedrigeres Inflationsniveau kommen werden, werden wohl noch zwei, drei Jahre vergehen.

Wie reagieren die Industriebetriebe auf die Situation?

Wachstum ist in diesen Zeiten nur schwer bis gar nicht möglich. Jedenfalls nicht in Europa.

Und die Conclusio?

Mehr arbeiten. Mit daheim sitzen und auf öffentliche Gelder warten, werden wir diese Herausforderungen nicht meistern. Der Staat hat durch seine exzessiven Förderungen nach dem Gießkannenprinzip die Menschen verzogen. Es sind aber nach wie vor viele, viele Menschen tüchtig, leistungswillig und motivierbar, zu arbeiten. Aber der Punkt dabei ist ja ein anderer.

Welcher?

Es muss sich für die Menschen auch lohnen. Und da reden wir von der hohen Steuerlast in Österreich.

Bei „Mehr arbeiten“ heißt es ja oft, dass sich Familie und Beruf nicht unter einen Hut bringen lassen. Beispielsweise, weil es nicht genügend Kinderbetreuungsplätze gibt.

Das stimmt so nicht. Alle unsere Industrieleitbetriebe – etwa im Innviertel – sind hier schon seit Langem in Vorleistung gegangen und haben Kinderkrippen und Betriebskindergärten. Darüber hinaus gibt es verschiedene Familienmodelle – dass Menschen nur halbtags arbeiten gehen wollen nach der Geburt ihres Kindes – und das ist auch zu respektieren.

Generell bedingt der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, dass es genügend Personal für ebendiese gibt. Das stellt sich aber auch oft als schwierig heraus. Da beißt sich gewissermaßen die Katze in den Schwanz.

Ja, das stimmt schon. Wir als IV Oberösterreich sind ja schon vor mehreren Jahren rausgegangen und haben den Fachkräftemangel thematisiert. Mittlerweile haben wir einen Arbeitskräftemangel – schauen Sie beispielsweise in den Gesundheitsbereich oder den öffentlichen Sektor. Den Unternehmen sind schon längst, und zwar quer über alle Branchen, die Mitarbeiter ausgegangen. Das ist kein Problem, das nur die Industrieunternehmen haben. Aber genau deswegen sagen wir schon seit Jahren, dass sich Leistung wieder lohnen muss. Die Industriebetriebe jedenfalls werden die Mitarbeiter schon finden, weil dort die Löhne im Vergleich höher sind. Aber ich sehe das in Bezug auf den öffentlichen Bereich ein klein wenig positiv: Weil so kommt es zu erzwungenen Veränderungen im dortigen Prozessmanagement und der Digitalisierung.

Diese demografische Entwicklung ist zudem nichts Neues. Aber wie darauf reagieren?

Wir müssen mehr und länger arbeiten. Letztendlich ist es so einfach und läuft auf das hinaus.

Kommt diese Botschaft bei der Arbeitnehmerseite an?

Nein. Leider noch immer nicht. Sie kritisieren immer wieder die Bürokratie und die Überregulierung. Weil das auch so ist. Wir regulieren uns zum Stillstand in Europa. Und in Österreich sind wir überbürokratisiert. Hier wäre ein Digitalisierungsschub unbedingt vonnöten. Aber ich bin zuversichtlich, dass auch hier Bewegung reinkommen wird. Derzeit dauern die Genehmigungsprozesse zu lange. Wenn sich das nicht bald deutlich verbessert, wird es auch immer schwieriger, die Industriebetriebe in Österreich zu halten. Wir haben in Österreich die höchsten Lohnstückkosten.

Das klingt dramatisch.

Um das Headquarter eines heimischen Industriebetriebs zu halten braucht man externe Hubs für die Produktion, die dann beispielsweise in Asien sind. Dann kann man Forschung und Entwicklung in Österreich halten. Darüber hinaus müssen wir die volkswirtschaftliche Bildung und das Interesse für Wirtschaft und Industrie bereits in der Schule viel stärker fördern. Dort gilt oftmals die Industrie noch immer als Drecksschleuder und Feindbild.

Gibt es eine ausgeprägte wirtschaftliche Bildung an den Schulen?

Nein, eben leider nicht. Dabei ist von österreichischen Wissenschaftern die Nationalökonomie geprägt worden. Es gibt ja etliche österreichische Ökonomen von Weltrang, wenn ich beispielsweise an Ludwig von Mises, Joseph Schumpeter oder Friedrich August von Hayek denke. Davon ist nichts übrig geblieben im Unterricht.

Das heißt, Verfehlungen in der Bildungspolitik in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.

Ja. Aber vielleicht gibt es auf dem Gebiet auch eine erzwungene Evolution. Denn wir werden es in Europa mit dem Status-Quo nicht mehr lange schaffen, im weltweiten Wettbewerb vorne zu bleiben. Die echten Innovationen finden mittlerweile anderswo statt.

Wie war Ihr erstes Jahr als Präsident der IV Oberösterreich?

Die Rahmenbedingungen waren herausfordernd, aber die Arbeit ist schön und wichtig. Die oberösterreichischen Industriebetriebe haben in dem Jahr gezeigt, wie resilient sie sind und Krisen trotzen können. Auch das Unternehmertum an sich ist ja schön und bereichernd, selbst in schwierigen Zeiten. Und: Ich spreche mit klarer und deutlicher Stimme die Probleme und Missstände an und will somit auch etwas bewegen. In den drei Jahren meiner Funktionsperiode habe ich es mir zum Ziel gesetzt, das zu kommunizieren, was von den Mitgliedsbetrieben gespiegelt wird. Wir im Vorstand der IV wissen ganz genau, wovon wir reden. Denn wir stehen an der Spitze großer Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb bestehen müssen.

Wie wird es die nächsten Wochen und Monate werden?

Konfrontativ und nicht einfach. Aber das gehört halt auch dazu. Ich kann nur für die IV und die Mitglieder sagen. Wir schauen, was gut für unser Land ist – und nicht, was gut für die nächste Wahl ist. Nichtsdestoweniger gibt es auch etliche Chancen, denn die EU bietet diese durchaus. Der Markt ist prinzipiell riesig mit 430 Millionen Bürgern und einem offenen Binnenmarkt.

Also letztendlich ist dann doch nicht alles schlecht?

Das nicht, aber es gibt viel zu tun. Wir können die Probleme lösen, dazu bedarf es aber Leistung und Innovationen. Der Standort Österreich hat zudem noch mehrere strategische Stärken.

Die da wären.

Die Forschungsförderung. Wir sind hoch innovativ, was sich anhand der Patente, die die heimischen Unternehmen einreichen, zeigt. Weiters ist auch die duale Ausbildung ein unglaublich wichtiges und riesiges Asset – gerade in Hinblick auf die Fachkräfteausbildung. Und drittens haben wir ein funktionierendes Exportsystem – das sich unter anderem anhand der Exportcenter und der Besicherung durch die Österreichische Kreditbank zeigt. Letztendlich haben wir fleißige und leistungsbereite Mitarbeiter – speziell hier in Österreich.

Stichwort Frauen und Technik. Da ist der Anteil nach wie vor gering. Wie kann der noch gesteigert werden?

Es stimmt, dass es noch immer weniger Frauen in der Industrie gibt als Männer. Aber es werden eindeutig mehr. Die Zahlen sprechen hier eine eindeutige Sprache und ich sehe das nicht nur bei mir im Betrieb sondern auch an den HTLs oder der Montanuniversität Leoben – eine sehr schwierige technische Uni – die auch immer mehr junge Frauen absolvieren. Die Programme und Förderungen beginnen hier zu greifen, das ist aber ein Prozess, der nicht von heute auf morgen vonstattengeht. Prinzipiell werden da schon die Weichenstellungen im Kindergartenalter gestellt. Das Potenzial ist vorhanden. Und um die Industrieunternehmen mache ich mir da weniger Sorge, Mitarbeiter zu finden. Wir haben ein attraktives Lohnschema, bieten flexible Arbeitszeitmodelle und haben noch dazu tolle Produkte. Viel mehr Sorgen mache ich mir um den Gesundheitsbereich.

Von Oliver Koch