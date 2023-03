Kritik an unfairen Praktiken entlang der Lebensmittelkette

Für die Landwirtschaftskammer OÖ sind faire Lebensmittelpreise „eine zentrale Voraussetzung dafür, dass landwirtschaftliche Betriebe in der Produktion bleiben“, so die LK OÖ am Dienstag in einer Aussendung.

LK-Präsident Franz Waldenberger: „Eine fehlende Kostendeckung bei den Erzeugerpreisen führt dazu, dass Betriebe aus der Produktion aussteigen und es in der Folge erst recht zu Preissteigerungen aufgrund von Verknappungen kommt.“

Der Hauptanteil der Preissteigerungen entfalle u.a. auf gestiegene Energie-, Transport-, Verpackungs- und Lohnkosten in Verarbeitung und Lebensmittelhandel. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat am Dienstag Bilanz über 1 Jahr „Fairnessbüro“ gezogen.

Das Ergebnis: Es wurden mehr als 200 Anfragen registriert – 21 Beschwerden wurden als substanziell bewertet. Entlang der Lebensmittelkette herrsche „ein Kampf mit ungleichen Waffen“, so der Minister.

Unfaire Geschäftspraktiken beobachte man vor allem im Bereich von Rabattaktionen, deren Kosten von manchen Konzernen an die Lieferanten umgewälzt würden.