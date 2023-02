Kryptobörse Binance darf keine neuen Stablecoins mehr ausgeben

Die weltgrößte Kryptobörse Binance darf vorerst keine neuen Münzen ihrer an den Dollarkurs gekoppelten Digitalwährung Binance USD ausgeben.

Die zuständige US-Behörde New York Department of Financial Services (NYDFS) habe dies angeordnet, teilte Binance-Chef Changpeng Zhao am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Ausgabe und den Umtausch dieses „Stablecoins“ übernahm bisher der in New York ansässige Dienstleister Paxos.

Paxos kündigte nun das Ende der Zusammenarbeit mit Binance bei der Ausgabe von Stablecoins an. Kunden könnten aber bis mindestens Februar 2024 ihre Binance USD in US-Dollar oder die firmeneigene Kryptowährung Pax Dollar umtauschen.

Laut Aussage von Binance-Chef Changpeng hat Paxos versichert, dass sämtliche ausgegebenen Binance USD durch Reserven von ihnen gedeckt seien. Die Behörde war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 16 Milliarden Dollar (15 Mrd. Euro) ist Binance USD dem Branchendienst CoinMarketCap.com zufolge die weltweit siebentgrößte Kryptowährung und die Nummer drei bei den Stablecoins.

Diese Gruppe von Cyber-Währungen geriet 2022 in die Schlagzeilen, als der Kurs von TerraUSD kollabierte und einige Kryptobanken in die Insolvenz riss. Kritiker befürchten, dass Emittenten nicht über ausreichende Reserven verfügen, um bei Bedarf sämtlichen Haltern von Stablecoins ihr Geld auszahlen zu können.