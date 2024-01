KV-Handelsarbeiter: Löhne steigen um 8 %

Nach intensiven Verhandlungen wurde am Freitag eine bedeutende Einigung für die rund 150.000 Handelsarbeiterinnen und -arbeiter in Österreich erzielt. Im Zuge des neuen Kollektivvertrags erhalten sie eine Lohnerhöhung von acht Prozent in allen Lohngruppen, die auf den nächsten vollen Eurobetrag aufgerundet wird.

Diese Anpassung trägt maßgeblich zur finanziellen Entlastung der Beschäftigten in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten bei.

Lesen Sie auch

Neben der allgemeinen Lohnerhöhung werden auch spezielle Zulagen angehoben. Die Kältezulage erhöht sich auf 0,82 Euro pro Stunde beziehungsweise 137,50 Euro monatlich und die Nachtzulage auf 2,20 Euro pro Stunde.

Zusätzlich wird das Taggeld für Reisekosten auf 19,30 Euro angehoben. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des neuen Vertrags ist die Einführung einer Entgeltfortzahlung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Katastrophenfall bei der Feuerwehr oder anderen Blaulichtorganisationen ehrenamtlich tätig sind.

Des Weiteren wurde eine Regelung für stellvertretende Vorarbeiterinnen eingeführt. Die Vereinbarung umfasst außerdem nachhaltige Fixbeträge als Ausgleich zur Teuerung, die je nach Lohngruppe zwischen 21 und 27 Euro monatlich variieren. Diese umfassenden Maßnahmen zeigen das Bestreben, die Arbeitsbedingungen im Handelssektor zu verbessern und die Wertschätzung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Bereich zu erhöhen.