Landwirte klagen über unfaire Wettbewerbsbedingungen

Große Bauernproteste in Deutschland – „Unzufriedenheit auch in Oberösterreich sehr groß“

Die Inflation macht sich auch bei den qualitätsbewussten Bauern bemerkbar. „Während 2021 beim Lebensmitteleinkauf für 60 Prozent der Käufer das Qualitätsargument im Vordergrund stand, achteten im ersten Halbjahr 2023 58 Prozent der Konsumenten primär auf den Preis.

Dies hängt auch damit zusammen, dass bezüglich Lebensmittelherkunft und auch Lebensmittelqualität noch immer keine vollständige Transparenz gegeben ist. Nach der Einführung der verpflichtenden Herkunftskennzeichnung für Milch, Fleisch und Eier in der Gemeinschaftsverpflegung muss diese nun dringend in weiteren Schritten auf verarbeitete Lebensmittel und die Gastronomie ausgeweitet werden“, so LK-Präsident Franz Waldenberger.

Preise nicht teurer

Die Landwirtschaftskammer widerspricht der verbreiteten Meinung nach den hohen Lebensmittelpreisen. Nach Eurostat-Auswertungen sind die Lebensmittelpreise in der EU bezogen auf das Basisjahr 2020 bis Jahresmitte 2023 im Durchschnitt um 29 Prozent angestiegen, in Deutschland lag der Preisanstieg sogar bei 32 Prozent, in Österreich hingegen bei deutlich unterdurchschnittlichen 24 Prozent. Im dritten Quartal 2023 ist dieser Wert für Österreich sogar auf 22 Prozent zurückgegangen, so die Branchenvertreter.

Proteste in Deutschland

Der Unmut in der Agrar-Landschaft wird großer. Hatte es bereits im vergangenen Jahr heftige Proteste in den Niederlanden gegeben, eskaliert es nun in Deutschland. In vielen deutschen Großstädten fuhren die Landwirte – in manchen mit tausenden – Traktoren auf und sorgten zum Teil für Chaos. In mehreren Bundesländern, darunter Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Brandenburg, blockierten Landwirte mit ihren Traktoren Autobahnauffahrten.

Bei der Landwirtschaftskammer OÖ heißt es dazu: „Die Unzufriedenheit der Bäuerinnen und Bauern ist auch in Österreich groß. Beinahe monatlich gibt es neue Vorgaben, nach denen man sich in der eigenen Arbeit zu richten hat. Das führt zu großer Unsicherheit in der Bauernschaft. Wenn dann die Jungen zunehmend zu überlegen anfangen, ob sie sich ihr Geld nicht wo anders leichter verdienen können, dann haben wir mit der Zukunft unserer kleinstrukturierten bäuerlichen Landwirtschaft ein Problem.“